Cote d'Ivoire: Attaque de la base militaire de N'Dotré/Le général Doumbia à ses éléments - « Ceux qui nient la réalité doivent avoir des raisons personnelles... »

« Ceux qui nient la réalité de cette attaque et de son bilan, doivent avoir des raisons personnelles de le faire. Ne vous en préoccupez pas. Nous, nous avons une seule chose à faire, c'est faire face, à chaque fois que cela sera nécessaire. Pour la quiétude des ivoiriens. Je vous félicite pour votre prompte réaction et vous invite à maintenir cette posture de vigilance. Le pourquoi et le comment des attaques ne vous incombent pas. Nous sommes jugés sur la qualité de notre réaction et notre capacité à anticiper et à agir ».

C'est en ces termes que s'est exprimé devant les soldats, le Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Général de Corps d'armée, Lassina Doumbia à la Base Militaire de N'dotré. Et ce, suite à l'attaque dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 d'une base militaire à N'dotré dans la commune d'Abobo.

Au lendemain de cette attaque, l'état-major général de l'armée, Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger côté ami et de trois tués et un blessé fait prisonnier côté ennemi ainsi que de nombreux matériels saisis. Et d'ajouter que des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. La situation sécuritaire reste sous contrôle.

Selon l'état-major des armées, aux environs de 01 h 00, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de N'dotré dans la commune d'Abobo, avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction, poursuit le communiqué, a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite.

