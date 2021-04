Cote d'Ivoire: Korhogo/Mois du ramadan - La députée Coulibaly Madiara offre 2 tonnes de sucre à la population

La communauté musulmane de Korhogo a bénéficié le 20 avril 2021, d'un don de deux tonnes de sucre de la part de Tiégbana Madiara Coulibaly, députée de Korhogo.

Ce geste envers la communauté musulmane de la capitale du Poro s'inscrit dans le cadre du mois de ramadan qu'elle observe depuis quelques semaines. Les destinataires sont les associations et groupements féminins, 20 délégués départementaux associés du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), la chefferie cantonale ainsi que des guides religieux musulmans et les grandes familles de la cité.

Lors de la remise du don qui s'est fait par étape, Tiégbana Madiara a déclaré que cet acte de générosité traduit la volonté des députés de Korhogo commune (Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ouattara Lacina dit Lass PR et Tiégbana Madiara Coulibaly) élus aux récentes élections législatives, d'apporter leur modeste soutien à la population pendant ce temps de pénitence. « Que notre modeste geste facilite votre jeûne », a-t-elle souhaité.

Aux hommes de Dieu, elle leur a demandé des prières et bénédictions à l'endroit des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, avec à leur tête le Président de la République, Alassane Ouattara et de la nation toute entière.

En retour, les hommes de Dieu ont rassuré l'élue de prier en faveur de la paix et de la concorde en Côte d'ivoire. « Qu'Allah agrée votre geste et vous aide à bien accomplir votre mandat parlementaire », ont-ils prié en chœur.