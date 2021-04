Mauritanie: Les ministres de la Santé et des Affaires sociales visitent le centre hospitalier mère et enfant

Nouakchott — Les ministres de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed et des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroun Ould Cheikh Sidiya et M. Joseph Borel, Haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité actuellement en visite en Mauritanie ont effectué jeudi une visite d'information et de prise de contact au Centre Hospitalier "Mère et Enfant" (CHME) dans la wilaya de Nouakchott- Ouest.

La délégation hôte du Centre a suivi un exposé présenté par la directrice générale du CHME, Mme Fatimetou Mint Abdel Kader sur la nature des missions du Centre hospitalier, les traitements qu'il propose aux mères et aux enfants en général et aux femmes enceintes en particulier. Elle a rappelé le rôle que le staff de l'hôpital Mère et Enfant a joué au cours de la pandémie Covid- 19.

La visite d'est déroulée en présence de la présidente du conseil régional de Nouakchott, des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott- Ouest et des représentants de la Délégation de l'Union Européenne en Mauritanie.