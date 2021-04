Burkina Faso: XXIVe édition des Prix Galian - Le comité d'organisation installé

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ousséni Tamboura, a installé, le jeudi 22 avril 2021 à Ouagadougou, le comité d'organisation de la XXIVe édition des Prix Galian et les membres du jury.

Le compte à rebours est lancé pour l'organisation de la XXIVe édition des Prix Galian qui aura lieu, le 25 juin prochain. Hier jeudi 22 avril 2021, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-Parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, a installé officiellement, le comité d'organisation et des membres du jury.

Les Prix Galian sont un concours qui récompense les meilleures œuvres journalistiques. Il a pour objectif de cultiver l'excellence et la saine émulation dans les différents corps de métiers de la presse écrite, de la radiodiffusion sonore et télévisuelle et la production en langue nationale.

Pour le ministre de la Communication, il est question de mettre en place une équipe technique et scientifique pour examiner, apprécier et délibérer afin de célébrer le 25 juin prochain, les mérites des meilleurs parmi les meilleurs à travers la « Nuit des Galian ».

Pour le président du comité national d'organisation de la XXIVe édition, Rabankhi Abou Bâkr Zida, le travail se fera de sorte que les résultats du comité soit incontestables et incontestés. Toute chose qui permettra aux lauréats de se reconnaître et d'en être fiers. M. Zida a également précisé que la situation sanitaire a eu un impact négatif dans plusieurs domaines d'activités, notamment celui de la communication. « Au total, 129 candidatures soit 258 œuvres ont été enregistrées cette année contre 190 candidatures soit 380 œuvres pour 2020. C'est le lieu pour nous de nous interroger et désormais intégrer cette nouvelle donne dans nos activités quotidiennes », a-t-il affirmé.

Pour la XXIVe édition des « Prix Galian », ce sont quatre jurys qui ont la charge d'apprécier les différents productions journalistiques. Il s'agit notamment des jurys langues nationales (moorée, fulfuldé, jula et gulmacema), presse écrite, et radiodiffusion sonore et télévisuelle. « Pour ce qui concerne les œuvres technique et artistique dans la catégorie presse écrite, les jurys en langue française et en langues nationales se réuniront à la fin de leurs travaux pour déterminer les lauréats en maquette, en photo de presse, en caricature et en dessin de presse. Aussi, en radiodiffusion sonore et télévisuelle, les jurys en langue française et en langues nationales se réuniront à la fin des travaux pour déterminer les lauréats en radiodiffusion sonore dans les genres prises de son, montage et présentation radio », a clarifié le ministre Tamboura.

Il en est de même pour la désignation des lauréats en télévision dans les genres prises de son, montage, image et présentation télé. Et le ministre de préciser qu'à la fin des travaux les quatre jurys se réuniront pour statuer sur les meilleures productions pour désigner le lauréat du « Super Galian ».