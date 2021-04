Afrique de l'Ouest: L'après Idriss Déby pour le Tchad, la France et le Sahel

Le décès du président Idriss Déby Itno inhumé ce vendredi crée des incertitudes. Des Tchadiens considèrent que la France aura un rôle important.

Au-delà du Tchad, la disparition du président Idriss Déby ouvre une période d'incertitudes pour la région du Sahel. En février, le Tchad a pris la présidence tournante du G5 Sahel, un groupe dans lequel l'armée tchadienne exerce une influence importante.

Selon certaines informations parvenues à la DW, les nouvelles autorités auraient décidé de rappeler les troupes positionnées dans la région dite des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger). Contactée, la mission de l'Onu au Mali (Minusma) n'a pas confirmé. Mais des mouvements de troupes tchadiennes vers le Niger sont signalées.

Des visiteurs indésirables aux frontières

Selon l'ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ahmedou Ould Abdallah, également directeur du Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara, "il y a des mouvements islamistes à la frontière entre la Libye et le Tchad, entre le Tchad et le Soudan, la Centrafrique et d'autres pays comme le Cameroun. Donc ils vont pousser, pas pour prendre le pouvoir mais pour faire diversion pour affaiblir le front sur le Sahel".

Réagissant aux informations faisant état d'un présumé rappel des troupes tchadiennes, l'expert de la sécurité n'exclut pas cette hypothèse. Ahmedou Ould Abdallah dit penser que "le contingent tchadien vraisemblablement reviendra vers le Tchad en tout ou partie, parce que l'adversaire (l'Etat islamique et Aqmi) qu'il combat dans la région des trois frontières va attaquer le Tchad - pour faire diversion - et empêcher une présence continue des troupes tchadiennes dans le Sahel et les obliger à retirer ou diminuer leur contingent". Il recommande de ne pas sous estimer cette "dimension dangereuse" de la disparition du président Idriss Déby.

Devoir de loyauté entre Idriss Déby et la France

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron est arrivé jeudi soir (22.04.2021) au Tchad où il assiste ce vendredi aux funérailles du défunt président Idriss Déby Itno, tué au front par des rebelles, selon l'armée qui a pris le pouvoir à N'Djamena.

Son avion a atterri sur la piste de la base militaire Adji Kosseï de N'Djamena, qui abrite le QG de Barkhane, la force française antijihadiste au Sahel, dont l'état-major est basé dans la capitale tchadienne. Le maréchal Déby, qui dirigeait le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans était un partenaire-clé des Occidentaux, la France notamment, dans la lutte contre les djihadistes au Sahel.

L'ancien diplomate mauritanien Ahmedou Ould Abdallah se dit "très content que le président français Emmanuel Macron puisse assister aux funérailles de Déby pour montrer le respect et la loyauté pour un allié de longue date, quel que soit ce que les Tchadiens ou d'autres peuvent reprocher à Déby".

Alors que certains opposants tchadiens condamnent ce qu'ils appellent un "coup d'Etat", la France s'est abstenue de prendre la même position qu'elle a eue vis-à-vis des auteurs du coup d'Etat au Mali en août 2020.

"On ne peut pas condamner la France pour l'ingérence et ensuite lui demander de s'ingérer", conclut le fondateur du Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara et ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ahmedou Ould Abdallah dans une interview accordée à la DW.