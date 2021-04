Burkina Faso: Le coin du jeûneur - La place du voisin dans l'islam

Louange à Allah et paix et salut sur le Prophète Mohammad.

Ramadan est une occasion qu'Allah offre aux musulmans d'améliorer leur relation avec Lui mais aussi avec leurs concitoyens. Parmi ces derniers, le voisin occupe une place de choix. En effet, Allah nous dit : «Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant». S4 V3.

La Parole de notre Créateur est si claire ! Fait partie des préceptes de l'islam le fait de bien se comporter avec un certain nombre de personnes dont le voisin, qu'il soit sur notre palier, en dessous ou au-dessus de notre appartement, au bureau d'à côté sur notre lieu de travail. Il doit en être de même pour les personnes qui vivent aux alentours de notre concession, de notre mosquée ! Il a été enjoint au musulman d'être bon et de ne pas nuire à son voisin, de quelque manière que ce soit, musulman ou non musulman. C'est, en réalité, un impératif qu'Allah a lié à son adoration.

Aussi, notre bien-aimé, le prophète Mohammed (Paix et salut sur Lui), l'exemple du musulman le plus achevé sur terre, nous enjoint avec insistance de donner à nos voisins leurs droits. En témoigne cet hadith : D'après Ibn Omar (Qu'Allah l'agrée), le Prophète a dit : «Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage».

Ramadan est connu comme un mois de générosité, de partage et de solidarité ; le voisin est prioritaire pour ce qui est de toutes ces largesses. Nous devons donc non seulement éviter de lui nuire, mais aussi et surtout partager avec lui ce que nous avons comme nourriture, boisson... ,voire l'inviter à des ruptures communes en famille.

Le respect des voisins est un impératif aussi bien dans le mois de Ramadan qu'en dehors de celui-ci. C'est un devoir pour le musulman. Dans nos prochaines livraisons, nous aborderons spécifiquement les droits du voisin tels qu'édictés par l'islam.