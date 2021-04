Cameroun: Quarts de finale de la Coupe de la Confédération - déjà sept qualifiés

Avant la dernière journée de la semaine prochaine, il n'existe plus de suspense dans les groupes B, C et D.

A l'issue des matchs de la cinquième journée de la Coupe de la Confédération disputés mercredi dernier, on connaît déjà sept des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale. Dans la poule B, la Jeunesse sportive de Kabylie (Jsk) et Coton Sport de Garoua ont validé leurs tickets. Les deux équipes se sont affrontées à Garoua avec la victoire de la Jsk par 1-2. Leader du groupe avant le coup d'envoi, le vice-champion du Cameroun 2020 a donc obtenu sa qualification après la défaite Rs Berkane 1-0 à Lusaka, battu par Napsa Stars. Le vainqueur de la dernière édition de la compétition accuse un retard de quatre points avant la dernière journée et est donc éliminé. Programmée la semaine prochaine, la dernière journée sera un duel à distance entre la Js Kabylie et Coton Sport pour la première place

Qualifié depuis la précédente journée, le Raja de Casablanca poursuit son sans-faute dans le groupe D. Vainqueur 3-0 des Tanzaniens de Namungo, le club marocain totalise cinq victoires en autant de sorties sans concéder le moindre le but. Deuxièmes au classement, les Egyptiens de Pyramids, finalistes l'an dernier, joueront aussi les quarts pour leur deuxième participation. En déplacement, ils ont dominé Nkana Fc 1-0 et comptent dorénavant trois points d'avance sur ce dernier. Ce qui lui permet d'avoir le sommeil tranquille grâce à sa double victoire en confrontation directe face à Nkana. Dans le groupe C, les Sénégalais de Jaaraf, actuel premier et le deuxième, Cs Sfaxien de Tunisie sont désormais hors d'atteinte de l'Etoile Sportive du Sahel et Salitas. Les deux derniers au classement qui ont plié l'échine respectivement 1-0 et 0-2.

Le seul pôle d'attraction de la semaine prochaine sera le groupe A. Orlando Pirates, premier avec neuf points est assuré de terminer au pire à la deuxième place au soir du 28 avril prochain. La formation sud-africaine se déplace au Nigeria pour y croiser Enyimba, deuxième. Enyimba qui a besoin d'une victoire pour continuer l'aventure. En cas de défaite, le vainqueur du duel entre Es Sétif et Al Ahli Benghazi profitera de l'aubaine.

