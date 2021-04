Madagascar: Art visuel - Iandry Randriamandroso face à la Covid-19

Un artiste malgache unique en son genre, illustrateur contemporain hors-pairs depuis plus de deux décennies maintenant, transcende par son art. Redécouvrons Iandry Randriamandroso.

ENGAGÉ, passionné et surtout toujours aussi fier de représenter les couleurs de son pays natal. Iandry Randriamandroso est une personnalité haute en couleurs, un artiste qui a largement su valoriser son talent au-delà de nos frontières. Excellent particulièrement dans le domaine de l'art visuel, il s'affirme depuis ses débuts à travers son amour pour l'illustration.

Une passion doublée d'un talent artistique qu'il a déjà su peaufiner tout au long de son cursus dans la Grande île, mais qu'il a perfectionnée aux États-Unis au début des années 2000. Iandry Randriamandroso s'y affirme ainsi comme un artiste muraliste, graphique et communautaire, il y intègre la prestigieuse Université de St John à New York où il obtient le diplôme du « Bachelor of fine arts » (BFA).

De même, poursuivant ses études et acquérant de nouvelles connaissances dans le domaine artistique, il finit également par rejoindre le Maryland Institute College of Arts où il obtient le « Masters of arts in community ». Autant dire que le parcours d'Iandry Randriamandroso a largement de quoi inspirer nos artistes nationaux. Actuellement professeur d'art au sein de l'Université de Nevada à Las Vegas, ce malgache aux airs d'artistes, les dreadlocks virevoltant dans le vent n'en oublie pas pour autant son pays.

Via ses réseaux sociaux facebook et instagram, il lance ainsi une campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, il y expose une série d'affiches inédites qu'il a illustrées et nous invite à en relayer activement les messages.

Alefa Madagasikara

À travers ses illustrations, Iandry Randriamandroso promeut ainsi la prise de conscience de chacun au pays pour pallier aux dangers de ce virus, mais aussi pour veiller au respect même de notre environnement. « Nous traversons actuellement une situation extrêmement difficile, comme partout ailleurs. Ce projet se découvre ainsi pour moi comme un moyen d'entretenir cette relation étroite que j'ai avec mes compatriotes tout en les invitant à prendre soins d'eux mêmes. Je porte continuellement Madagascar dans mon cœur et je serai toujours fier de mon pays » confie Iandry Randriamandroso. Ce projet artistique à la fois intimiste et engagé de sa part donc, il l'a sobrement baptisé « Alefa Madagasikara », un clin d'œil également à nos Barea de Madagascar dont il est aussi un fervent supporter.

Les liens pour obtenir ses œuvres sont accessibles directement via son profil facebook, mais aussi sur son instagram « iandryrex ». Son objectif a toujours été de créer un art inclusif et accessible à tous. Iandry Randriamandroso a ainsi toujours mis un point d'honneur à utiliser ses œuvres d'art comme outils pédagogiques pour faciliter des présentations inclusives et pratiques, des ateliers d'arts communautaires, des cours d'art et des projets muraux dans des lieux publics et privés, mais aussi via les réseaux sociaux.