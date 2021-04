Cameroun: Intégration à la Fonction publique - Des enseignants édifiés

Ces personnels ont été reçus hier à Yaoundé par le ministre Joseph LE pour une évaluation du traitement de leurs dossiers.

Chose promise, chose due. Reçus le 1er avril dernier par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) pour s'enquérir des goulots d'étranglement qui plombent leur intégration à la Fonction publique, Joseph LE avait promis de recevoir les syndicats de ces enseignants trois semaines plus tard. C'est désormais chose faite. Les concernés ont répondu présent au rendez-vous fixé par le ministre hier.

Et ce, pour une évaluation de la mise en œuvre du niveau de traitement des dossiers des membres des différentes corporations. Il en ressort que, sur 1 029 dossiers en attente d'authentification le Minfopra a obtenu 285 retours concernant 1 000 enseignants bilingues, 1 000 instituteurs contractuels de l'enseignement maternel et primaire et 885 instituteurs de l'enseignement technique. Tandis que 784 dossiers sont toujours en instance pour motif d'absence d'authentification, entre autres.

Conscients du travail abattu pendant cette courte période par le personnel du Minfopra, les représentants des enseignants ont marqué leur reconnaissance au ministre Joseph LE. « Nous sommes heureux car il est difficile dans nos administrations d'avoir des résultats sur une période bien déterminée. Nous allons répercuter le message auprès de nos camarades et leur demander d'être patients et tout ira mieux d'ici peu », a confié Eric Ngadjeu II Nyasse ; président du Syndicat national des instituteurs de l'enseignement technique. Conscient des conditions précaires dans lesquelles vivent ces seigneurs de la craie, le Minfopra a tenu à les rassurer.

« Nous avons pris toutes les dispositions pour que les lignes bougent et que les choses ne traînent plus. Dans les tout prochains jours, mes collaborateurs iront dans les administrations qui délivrent les parchemins pour obtenir ces authentifications, de telle sorte que les choses aillent rapidement. Je demande à mes enfants d'être un peu patients. Nous travaillons pour que les choses aillent vite », a conclu le chef de ce département ministériel. Rendez-vous a été pris le 24 mai prochain pour une autre évaluation plus consistance.