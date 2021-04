Angola: Covid-19 - 414 769 personnes vaccinées en Angola

Luanda — La directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas, a annoncé mercredi que 414 769 personnes avaient été vaccinées contre le coronavirus à travers le pays, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

S'exprimant à la presse à l'issue de la réunion de la Commission de la politique sociale du Conseil des ministres, Helga Freitas a fait savoir que le processus de vaccination se déroule dans les 18 provinces du pays sans contraintes.

Helga Freitas a informé que l'administration de la deuxième dose du vaccin commencerait en mai.

Selon la source, le pays dispose de suffisamment de vaccins pour commencer l'administration de la deuxième dose et, par conséquent, la deuxième phase du processus de vaccination.

La première phase du processus de vaccination, qui a débuté le 2 mars, était destiné aux professionnels de la santé, aux enseignants de tous niveaux d'enseignement, aux personnes âgées de plus de 65 ans, au personnel des organes de la Défense et de la Sécurité, aux patients drépanocytaires et ceux souffrant d'insuffisance rénale chronique.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

À ce jour, le pays a reçu 824 000 doses de vaccin.

Le pays s'attend à recevoir, d'ici la fin de ce mois, 20 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, Pfizer et Sputnik.

