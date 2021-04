Madagascar: Orchestre Pap's - Ndriana dit Papa s'en est allé

Les jours se suivent et se ressembleraient presque malheureusement. Une nouvelle fois de plus, c'est dans une grande tristesse que l'on annonce la disparition d'une personnalité de la scène musicale. Pour toute une génération, il a su s'affirmer comme étant des plus incontournables dans le milieu de l'animation avec son orchestre.

Que ce soit dans la capitale que partout dans les autres régions, la renommée du fameux Orchestre Pap's était souvent synonyme de festivités, de réjouissances ou même de liesses musicales chaleureuses le temps d'un événement familial ou lors de grandes célébrations. Fer de lance de cette troupe d'animateurs, chanteurs et musiciens, Martial Anatole Gilbert Rasoloarison dit Ndriana ou Papa a longtemps brillé tant par son charisme que par sa passion pour la chanson. Ndriana s'est éteint hier, laissant désormais orpheline toute une génération de jeunes membres de l'orchestre Pap's avec qui il a longtemps partagé son amour pour la scène. Avec l'orchestre Pap's, on reconnaît plus d'un quart de siècle de carrière, et on se souvient de tous les bons moments passés à enivrer les fêtards qui se sont joints aux événements qu'il a animés.

La grande particularité de Ndriana et sa troupe a toujours été cette capacité particulière à s'adapter à l'ère du temps. Des années 70 aux années 80 en passant par les années 90 et 2000, et même jusqu'à aujourd'hui, Ndriana veillait toujours à ce que le répertoire d'interprétations de l'Orchestre Pap's soit constamment mis au goût du jour.