Ile Maurice: Courses hippiques - 88 chevaux achetés à plus de Rs 36 M en trois mois et demi

Dans un document déposé par le ministre des Finances au Parlement, il est indiqué que 88 chevaux au coût total de Rs 36,1 millions ont été achetés entre le 1er janvier et le 15 avril de cette année. 80 de ces chevaux, dont le coût varie entre Rs 80 000 et Rs 2,4 millions proviennent de l'Afrique du Sud, six de la Nouvelle-Zélande et deux de l'Australie. On apprend toutefois que ces six derniers chevaux ont transité par l'Afrique du Sud.

Au coût du cheval s'ajoute celui du fret - qui est de Rs 350 000 par animal. La Mauritius Revenue Authority impose aussi une taxe de 15% par cheval. Donc pour un équidé au prix de Rs 200 000, le propriétaire doit débourser Rs 350 000 pour le fret et autres frais ainsi que Rs 30 000 de taxe, ce qui fait environ Rs 580 000.

Avant le 1er janvier, d'autres chevaux ont été importés et n'ont toujours pas couru au Champ-de-Mars. Franco Quirin, l'auteur de la question au Parlement mardi, a voulu savoir si les propriétaires qui ont importé ces chevaux sont de bonne foi (genuine ones). Ou si un homme d'affaires utilise des prête-noms pour l'importation de ces chevaux. Le ministre des Finances n'a pas répondu à la question supplémentaire.

Remplir les stalles

Or, selon une personne du giron hippique, ce n'est pas normal qu'autant de chevaux soient achetés en une si courte période. Selon lui, pour cette présente saison hippique, il y a au moins 500 chevaux éligibles à participer à des courses alors que les années précédentes, il n'y en avait qu'entre 350 et 380. Selon lui, il y a eu une grosse importation de chevaux, certains à des prix très bas, juste pour remplir les stalles au départ d'une course. Du coup, cela arrangerait certains qui sont dans le «gambling».

Selon notre interlocuteur, à ce stade, l'identification des différents propriétaires de ces chevaux placés dans différentes écuries demeure inconnue. Mais on devrait les connaître dans un avenir proche et toute suspicion sera référée à la Financial Intelligence Unit pour enquête.

En tout cas, il pourrait y avoir d'autres questions parlementaires sur les courses hippiques dans les prochaines semaines. On évoque même une Private Notice Question suivant les zones d'ombre qui subsistent. D'ailleurs, à hier, il n'y avait aucune indication concernant l'ouverture de la saison hippique.