Tunisie: Star Assurances 2020 - Un bilan satisfaisant

La Société tunisienne d'assurances et de réassurances Star Assurances vient de publier les rapports des commissaires aux comptes, au titre de l'année 2020.

Les rapports montrent que les capitaux propres sont placés sous le signe d'une évolution positive puisqu'ils s'élèvent à 365 412 862 dinars dont le résultat bénéficiaire est de 16 398 079 dinars.

L'encours des placements, lui, a atteint un montant brut de 951 813 637 dinars. Quant aux amortissements et aux provisions, ils ont atteint 38 369 973 dinars, soit un montant net de 913 443 664 dinars ce qui correspond à 69% du total bilan.

Le bilan montre que les états financiers ont connu une évolution de 7%, vu que le total s'élève à 1 324 784 MD contre seulement 1 236 090 MD en 2019. En revanche, le bénéfice net d'impôt, lui, a régressé pour se situer à seulement 16 398MD contre 22 057MD en 2019. Les primes acquises ont garanti 362 724MD contre 370 581MD en 2019, ayant été ainsi marquées par une baisse de 2%. Il s'agit bien d'un résultat requis via notamment une politique à la fois de développement plus rentable, mais aussi d'assainissement du portefeuille de la branche automobile, établie par la Star Assurances. Toujours dans cette même lignée d'objectifs, le présent bilan montre une baisse de 2% sur les charges des sinistres des affaires acceptées, qui se sont situées à 293 173MD alors qu'elles étaient de 300 200MD un an auparavant.

Placements : une évolution positive

Le total net des placements a connu une évolution positive puisqu'il est passé de 888 937 MD en 2019 à 913 444MD en 2020. Cela dit, les produits de placements nets ont chuté de 15%, puisqu'ils ont totalisé seulement 65 935MD contre 77 470MD en 2019. Cette baisse revient, en effet, à « l'instauration de la retenue à la source libératoire sur les revenus des capitaux mobiliers ». Pour les placements immobiliers, le bilan montre que les avances payées au titre de 2019 et de 2020 et relatives au transfert du lot de terrain « La perle du lac » vers la société de promotion immobilière -- dont la Star Assurances est actionnaire -- ont été reclassés dans un compte de débiteurs divers.

La valeur nette des placements immobiliers au titre de 2020 est de 28 804 844 dinars contre 29 392 504 dinars en 2019. Quant aux placements financiers et placements dans les entreprises avec lien de participation, la valeur retenue est du cours moyen boursier du mois de décembre pour les actions cotées, la valeur mathématique arrêtée au 31 décembre 2020 pour les actions non cotées et la valeur liquidative du 31 décembre pour les parts d'Opcvm. Ce portefeuille présente un solde net de 97 567 287 dinars contre 99 253 018 dinars en 2019. Les provisions techniques nettes de recours ont enregistré une augmentation d'une valeur de 51 995MD en une année.

Pour ce qui est des provisions des créances, les créances sur les assurés par ancienneté sont de 0% en 2020, alors qu'elles étaient de 100% en 2018. Les créances sur les intermédiaires par ancienneté sont de 80% en 2020 alors qu'elles étaient de 100% en 2019. Les créances contentieuses sont provisionnées en totalité. Au total, les créances ont enregistré une évolution salutaire, passant d'une valeur comptable nette de 210 396 818 dinars contre seulement 207 703 279 dinars en 2019.