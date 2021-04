Tunisie: Riz contaminé - Une grande quantité contient de l'aflatoxine

Les échantillons sont pris selon les normes mondiales ISO 16.050 en présence de toutes les parties concernées, à savoir le représentant de la société de surveillance (SGS), le représentant du laboratoire central des analyses et des essais à Tunis et les représentants de l'OTC.

Les résultats des analyses préliminaires du riz importé par l'Office tunisien du commerce (parvenu dans deux cargaisons), effectués par le laboratoire central des analyses et des essais à Tunis -- dans le cadre de l'autocontrôle -- ont abouti à la conclusion qu'une grande quantité du riz contient de l'aflatoxine. Une réunion de la commission interne du contrôle des marchés des produits à prix variables s'est réunie au sein de l'ODC en date du 2 mars pour décider, à l'unanimité, « d'inviter la société de contrôle SGS et le laboratoire central des analyses et des essais de prendre des échantillons en utilisant une méthode unique des deux cargaisons se trouvant à l'OTC et d'effectuer les analyses, chacun à part, dans les laboratoires qui en dépendent et de présenter les résultats à la commission ».

Les membres du Conseil d'administration ont été informés des développements de ce dossier, et ce, le 5 mars et une réunion a été tenue avec le vice-président technique de la société de contrôle mondiale (la société de surveillance générale - SGS), le 11 mars au siège de l'OTC en présence de toutes les parties intervenantes avant la prise des échantillons et ont convenu de partager leurs deux cargaisons selon les dispositions du décret tunisien n°44 du 13 mai 2013. Décret conforme à la réglementation européenne 401/2006 en vigueur. La première cargaison a été divisée en 5 parts (3 parts à la Goulette, une part à Sousse et une autre à Sfax). Quant à la deuxième cargaison, elle a été divisée en 3 parts en enlevant 5 échantillons pour chaque part.

Conformité aux normes exigée

Les échantillons sont pris selon les normes mondiales ISO 16.050 en présence de toutes les parties concernées, à savoir le représentant de la société de surveillance (SGS), le représentant du laboratoire central des analyses et des essais à Tunis et les représentants de l'OTC. Les échantillons de chaque part ont été envoyés à trois laboratoires à savoir SGS en Bulgarie, le laboratoire « Eurofines » en Allemagne (qui sont des laboratoires mondiaux spécialisés dans les analyses des produits alimentaires) et le laboratoire central des analyses et des essais à Tunis, et ce, pour effectuer les analyses des teneurs en «Aflatoxine», chacun à part.

L'OTC détient des échantillons-preuves scellés par la société SGS et le laboratoire central des analyses et des essais à Tunis pour les utiliser en cas de conflit. Une réunion avec les représentants du fournisseur « Staples Foods » a eu lieu le 17 mars au siège de l'OTC pour se mettre d'accord sur le fait que le fournisseur reprend toutes les parts dont les analyses de deux laboratoires au moins montrent qu'ils ne sont pas conformes aux normes tunisiennes en termes de teneur en polluants et de supporter tous les frais dus à l'opération de restitution et de les remplacer par des quantités de riz conformes aux normes exigées. Les 3 laboratoires ont poursuivi la publication des résultats en date du 1er avril qui se sont caractérisés par leur concordance. Le fournisseur « Staple Foods » a été contacté le 1er avril pour l'informer des résultats des analyses et l'inviter à prendre les dispositions nécessaires en vue de reprendre toute la deuxième cargaison qui comporte 600 tonnes, et ce, à ses propres frais pour la remplacer par une autre cargaison conforme aux normes tunisiennes conformément à l'accord du 17 mars et des conditions contractuelles. Le fournisseur a accepté la demande de l'OTC. Actuellement, le travail se fait en coordination avec le fournisseur en vue de parachever les procédures nécessaires.