Gambie: Dictator Hunter déclare que le témoignage des auteurs de crimes contre les Droits de l'Homme suffit à traduire Jammeh en justice

Le célèbre avocat international des Droits de l'Homme Reed Brody, également affectueusement appelé Dictator Hunter (la chasse aux dictateurs), est de l'avis que les témoignages des auteurs des principaux crimes contre les Droits de l'Homme devant la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations suffiront à établir la culpabilité de l'ancien Président Yayha Jammeh.

L'avocat de Human Right Watch a déclaré à notre reporter lors d'une conversation téléphonique que l'ancien homme fort pourrait être traduit en justice.

L'avocat Américain s'est montré optimiste lorsque notre reporter lui a demandé si les témoignages des auteurs des crimes contre les Droits de l'Homme suffiraient à traduire Jammeh en justice

" Les auteurs des principaux crimes contre les Droits de l'Homme ont impliqué Jammeh dans la commission de meurtres, actes de torture et autres crimes horribles " a-t-il déclaré. " Leurs déclarations dans un procès au cours duquel ils seraient soumis à un contre-interrogatoire par les avocats de Jammeh pourraient suffire à obtenir une condamnation. "

Lorsque notre reporter a demandé à Mr Brody son avis sur le meilleur moyen de juger Jammeh afin d'obtenir justice pour les victimes, il a déclaré " Un tribunal mixte entre la Gambie et l'UA ou la CEDEAO avec des juges en majorité Gambiens pourrait unir le meilleur des deux mondes. "

" Le tribunal pourrait établir son siège et conduire la plupart des procès en Gambie. Mais pour le procès de Jammeh, le tribunal pourrait siéger ailleurs dans la région. "

Un nombre important de personnes redoute qu'un retour de Jammeh en Gambie pour un procès ne soit pas faisable car le fondateur de l'Alliance Pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC) jouit toujours d'un grand soutien dans le pays. Il y a cependant d'autres pays où il pourrait être traduit en justice conformément à la jurisprudence internationale, selon Reed Brody.

" Jammeh pourrait être jugé en Gambie, par la Cour Pénale Internationale (CPI) ou dans un pays tiers comme le Ghana qui a perdu 44 de ses citoyens. "

Au fur et à mesure que la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations se prépare à mettre fin à ses travaux et à présenter ses conclusions, les victimes et les Organisations de la Société Civile intensifient leurs appels pour que les recommandations de la Commission soient mises en œuvre par le gouvernement.

Selon l'avocat des Droits de l'Homme, en vue d'assurer que les autorites mettent en œuvre les recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), les victimes et Organisations de la Société Civile doivent utiliser la voie des élections et demander à chaque candidat et parti politique de s'engager à la mise en œuvre des recommandations de la Commission.

Reed Brody est spécialiste dans le domaine de l'assistance juridique aux victimes cherchant à obtenir justice contre les auteurs et commanditaires d'atrocités.

Il était l'avocat représentant les victimes dans le procès de l'ancien Président Tchadien, Hissène Habré, qui a été condamné et emprisonné pour crimes contre l'Humanité au Sénégal.

