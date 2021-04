Sénégal: Abus de confiance - L'épouse de Birima Mangara réclame 52 millions de FCfa à un entrepreneur

Victime d'abus de confiance portant sur 25 millions FCfa, l'épouse de l'ex-ministre délégué chargé du Budget Birima Mangara réclame 52 millions de FCfa de dommages et intérêts à un entrepreneur en bâtiment, A. Doucouré. Ce dernier qui comparaissait hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance encourt une peine de six mois ferme.

En sollicitant les services de l'entrepreneur en bâtiment, A. Doucouré, en août 2019, Madjiguène Chanel Diongue Mangara pensait que le projet qu'elle avait avec sa mère et son oncle allait enfin se réaliser. Il s'agit de la construction d'un immeuble R+6. Mais, depuis lors, l'immeuble n'est pas sorti de terre alors qu'elle a déjà versé un acompte de 25 millions FCfa sur les 98 millions FCfa que lui a réclamé l'entrepreneur, un camarade de classe qu'elle a retrouvé sur Facebook. L'épouse de l'ex-ministre Birima Mangara dit avoir été convaincue par les plans d'architecture que le prévenu a publiés sur sa page.

« C'est là que je l'ai contacté et sollicité pour les travaux après l'avoir présenté à ma mère », a-t-elle confié, hier, à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar. Elle a fini par déchanter car l'immeuble n'est pas prêt et elle n'arrive pas à rentrer dans ses fonds. C'est pourquoi, elle a traîné l'entrepreneur en justice pour abus de confiance.

Cependant, ce dernier a rejeté sa responsabilité et évoque l'absence d'une autorisation de construire, liée au fait que le terrain est litigieux.

« Après la signature du contrat, elle m'a remis les documents afférents au site. Hélas, après avoir entamé les travaux, des agents de la mairie nous ont sommés de les arrêter. Par la suite, je lui ai proposé un mode de remboursement qu'elle a refusé arguant qu'elle a besoin de son argent en intégralité », s'est défendu le prévenu, condamné dans le passé à une peine de sursis.

Lorsque Me Bamba Cissé lui demande qu'a-t-il fait de l'argent encaissé, il liste : « lors du démarrage du chantier, j'ai acheté du ciment, du fer entres autres matériaux de construction mais, je n'ai pas les chiffres en tête. J'ai aussi payé la somme de 3 millions aux ouvriers pour la démolition. Toutes les factures se trouvent à mon bureau ».

Mais, Mme Mangara a balayé d'un revers de main ses déclarations. « Il savait que le terrain était litigieux. Je lui avais demandé de ne rien entamer avant l'obtention du permis de construire. Il s'y ajoute que nous n'avons jamais signé de contrat et n'a rien démoli sur le terrain et j'ai même engagé un huissier qui a fait un constat. Je l'ai sommé d'arrêter et après un an de cela, il n'a rien entamé. Il a bouffé l'argent et s'il voulait me payer, il allait le faire depuis », a soutenu avec amertume la partie civile. Elle ajoute qu'elle n'est pas la seule victime du prévenu et qu'elle voulait même constituer un collectif.

Confortant sa cliente, Me Bamba Cissé a indiqué que le prévenu est un habitué du prétoire et son attitude s'explique par le fait qu'il pensait que sa cliente n'aurait pas le courage de venir à la barre du fait de son statut. Pour la réparation du préjudice, il a réclamé la somme globale de 52 millions FCfa.

Le parquet a requis 6 mois mais Mes Daouda Seck et Souleymane Soumaré ont demandé que le prévenu soit renvoyé à des fins de la poursuite puisqu'il s'agit d'une affaire civile. A. Doucouré sera édifié sur son sort le 29 avril prochain.