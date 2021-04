Sénégal: Baisse de l'activité du secteur secondaire au mois de février

L'activité du secteur secondaire s'est contractée de 6,7% au mois de février 2021, en variation mensuelle, essentiellement imputable à la fabrication de produits agroalimentaires (-8,2%), à la « filature, tissage et ennoblissement textile » (-24,7%), à la construction (-8%), aux activités extractives (-4,3%), au « travail du caoutchouc et du plastique » (-17,4%) et à la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (-13,1%). L'information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) « Point mensuel de conjoncture-mars 2021 ».

Toutefois, explique la Dpee, les fabrications de produits chimiques de base (+41,6%), de matériels de transport (+28%) et de papiers, cartons et d'articles en papier ou carton (+13%) se sont bien comportées sur la période.

En glissement annuel, note la même source , l'activité a affiché une hausse de 7,5%, à la faveur des performances des activités extractives (+35,2%), de la construction (+12,5%), de la fabrication de produits agroalimentaires (+3,9%), de la « filature, tissage et ennoblissement textile » (+7,9%), du « travail du caoutchouc et du plastique » (+16,7%) et de la « production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux » (+7,1%).

En revanche, la production de produits chimiques de base (-34,5%), le « travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (-89,2%) et la fabrication de matériels de transport (-33,7%) se sont repliés sur la période.