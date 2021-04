Sénégal: Bambey / Remise de gel hydro alcoolique synthétise à la communaute - L'Uadb, en croisade contre Covid-19

Le Recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, le Pr Mahy Diaw, a procédé hier à la remise du gel hydro-alcoolique synthétisé par le Département de chimie de l'Uadb aux communes et services techniques de l'Etat officiant à Bambey. Il s'agit d'une activité qui entre dans le cadre du service rendu à la communauté contre la Covid-19.

L'université Alioune Diop de Bambey, à travers son département de chimie, a remis un lot de 3000 litres de gel hydro-alcoolique aux différentes communes et services techniques de l'Etat. Il s'agit d'une activité qui permet de renforcer d'une part la formation des étudiants et d'autre part de faire un service à la communauté. Ce programme a été réalisé grâce à l'appui matériel de la GIZ (Coopération allemande) et du Programme d'enseignement supérieur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Peseree) dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Le recteur de l'Université Alioune Diop, le Pr Mahy Diaw, explique : «Ce gel hydro-alcoolique contribuera au renforcement des mesures barrières. Ainsi, une partie du gel hydro alcoolique sera mise à la disposition de la Préfecture, de la Brigade de gendarmerie, du commissariat urbain, des mairies de Bambey, de Ndangalma, de Ngoye et de Ngogom ,de l'Inspection départementale de l'éducation et de la formation (Ief) et du lycée d'excellence pour les appuyer dans la lutte contre cette pandémie».

Et il poursuit : « depuis la première phase du Peseree qui a démarré en 2016, la GIZ a régulièrement soutenu l'Uadb par des renforcements de capacités humaines et de matériels, par la mise en œuvre des offres de formation et de coaching pour développer l'esprit entreprenariat des étudiants.

A titre illustratif, on peut citer les sessions de formation des formateurs des personnels incubateurs en coaching et accompagnement en entreprenariat en 2018 et les ateliers de restitution des activités dans le cadre du nouveau curriculum du Masterinter universitaires en énergies renouvelables (MIER). La GIZ a soutenu le MAENUC 2018 et 2019. Il s'y ajoute l'accompagnement dans le Programme Desingners'lab avec un don de matériel informatique et solaire. Elle vient encore appuyer les initiatives de riposte de la Covid-19 pour la réalisation de gel hydro alcoolique par le Département de chimie ».

La conseillère technique principale du Programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, Dr Ulrich Wiegelmani estimera que le programme vise une meilleure insertion des étudiants dans le secteur du travail : « Grâce à la flexibilité de notre ministère, on a pu réagir à la pandémie en offrant nos partenaires la possibilité de produire des outils et des appareils et des gels hydro alcooliques ».

Le Pr Olivier Sagna, le Directeur des études et de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutiendra que « nos universités sont là pour apporter des services à la communauté. L'Uadb s'est toujours impliquée dans l'organisation du Grand Magal de Touba. Elle a fait des études sur la qualité de l'eau et a formé des personnels administratifs à l'utilisation de l'informatique. C'est une occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur de remercier la coopération technique allemande GIZ qui a rendu possible en fournissant les ingrédients qui ont servi à la production de ce gel hydro-alcoolique et dans le passé, elle avait contribué au niveau de l'école polytechnique de Thiès au développement d'un respirateur artificiel par les élèves ingénieurs de l' EPT ».

Quant aux élus locaux, ils ont salué ce partenariat entre l'Uadb et la communauté. La première adjointe au maire de Bambey, Mme Alice Diédhiou, a souhaité que ce partenariat entre la communauté et l'Uadb dure autant que possible.