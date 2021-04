Togo: Ouro-Nimini Nazife, un joueur aussi imprévisible pour lui que pour ses adversaires

Il est sans doute le joueur le plus dangereux et aussi imprévisible après Tchakei Marouf. Un joueur comme Ouro-Nimini Nazife est toujours une menace pour la défense adverse. Pour ceux qui connaissent le talent de l'ancien international togolais, Sénaya Junior, l'idée de l'authentique profil d'Ouro-Nimini Nazife, s'y cache naturellement.

Il a commencé le championnat timidement, en gagnant petit à petit la confiance de l'entraineur Ametokodo Messan. Ouro-Nimini Nazife est un joueur de tempérament très calme, et qui a du mal même à parler en public : disons une eau dormante. Mais, le milieu offensif d'ASKO de Kara possède dans son attirail ces passements de jambes, venus d'ailleurs, qui lui permettent de déstabiliser tout adversaire direct. Celui qui fait sa 4è saison sous les couleurs des Kondonas, maitrise à la perfection ce geste technique, comme un simple verre d'eau à boire.

Avant d'atterrir à ASKO

De Boundja de Ketao ou il a été meilleur joueur de la Coupe de la Ligue de Kara en 2014-2015, en passant par Agaza Omnisport de Lomé ou il s'est illustré lors de la Coupe de l'indépendance, après 3 buts en 3 matchs ! Ouro-Nimini Nazife fait partie des grands acteurs qui ont promu l'ASCK en première division, après ses 9 bonnes réalisations décisives.

Et depuis 2018, enrôlé par l'ASKO, le natif de Ketao ne fait qu'aligner de bonnes performances sous les couleurs des Kondonas. 7 buts à ses débuts, 9 lors de sa deuxième année et 2 seulement l'année dernière où le championnat a été arrêté, pour cause de pandémie à coronavirus. Cette saison, Nazife se montre comme un cadre inamovible du club identitaire de la Kozah.

Ouro-Nimini Nazife, la pieuvre

Lorsqu'il s'agit de trouver un remplaçant à l'important Tchakei Marouf, blessé pour le derby de la Kozah, l'entraineur champion en titre n'a pas hésité à lui faire confiance. Placé au milieu extérieur d'un système 3-5-2, Nazife qui dispose d'une vivacité, balle au pied, bien supérieur à la moyenne, fait reculer toute la défense de l'ASCK.

Alors qu'il s'est appuyé sur un coéquipier sur le côté gauche, il conclura victorieusement cette action, en ouvrant parfaitement son plat du pied droit. Cette réalisation a soulevé le maigre public du stade municipal de Sokodé ou se déroulait ce jeudi la rencontre de la 6è journée du championnat de l'élite ; ce fut sa deuxième réalisation au cours de la saison puisque c'est lui qui a mis à l'abri les Kondonas, en portant le score à 3-1 contre Koroki, lors de la 4è journée.

Dans ce même match, ce fut encore Nazife, qui adressa une passe décisive à Sewonou Eli pour le 2è but. Affichant en passant, son bon sens de but et son excellente vision de jeu. Après deux buts en 6 journées, alors qu'il n'a été titularisé qu'une seule fois cette saison, ses statistiques montrent son influence, même si il est considéré comme un joueur de complément.

Brillant sur la pelouse, il l'est aussi sur le banc d'école. De père Kotokoli et de mère Kabyè, Ouro-Nimini Nazife est détenteur de licence en droit des affaires. Une autre raison de lui vouer de l'estime.