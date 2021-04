Cote d'Ivoire: Accident à N'Dotré - Le point du ministère des Transports

Ce jeudi 22 avril 2021, aux environs de 05h30 du matin, est survenu un accident de la voie publique sur l'axe Yopougon - Abobo, à hauteur de la forêt du Banco entre la Cité ADO et le carrefour N'Dotré, faisant 10 tués, 11 blessés dont 05 cas graves, ainsi que d'importants dégâts matériels.

Le Ministre des Transports exprime les sincères condoléances du Gouvernement aux parents des tués et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés dont les plus graves seront pris en charge pour éviter que le bilan des décès s'alourdisse davantage.

Le Ministre des Transports, aussitôt informé de la gravité de l'accident, a dépêché une équipe de la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR) pour faire l'état des lieux et établir, en relation avec la Police nationale, un rapport préliminaire sur les circonstances de l'accident.

Il ressort que cet accident a impliqué quatre (04) véhicules : un camion benne, un taxi communal de Yopougon et deux minicars. Une enquête policière est en cours en vue d'établir les responsabilités.

Le Ministre tient à féliciter les forces de l'ordre pour les efforts déployés dans le cadre de la sensibilisation et leur contribution quotidienne dans la sécurité routière. Il félicite également les Sapeurs-pompiers et les agents de santé, pour la promptitude de leur réaction après chaque drame survenu ces derniers temps sur nos routes, permettant ainsi de sauver des vies.

Le Ministre des Transports note que malgré les efforts de sensibilisation, d'amélioration de la qualité des infrastructures routières et des sanctions de plus en plus lourdes infligées aux responsables des accidents graves, l'on constate une hausse du nombre d'accidents graves de la route depuis le mois de février.

C'est le lieu d'appeler, encore une fois, les transporteurs et conducteurs au respect du code de la route, à l'entretien régulier de leurs véhicules, à la prudence et à la courtoisie sur les routes. En tout état de cause, le Gouvernement accentuera les efforts dans la lutte contre l'incivisme routier.

Sercom ministère des Transports