Sénégal: Affaire de médicaments saisis à la Patte d'Oie - Les mis en cause envoyés en prison

Le verdict est tombé hier, jeudi 22 avril dans le cadre de l'affaire de saisie de médicaments à la Patte d'Oie. Le juge du 8ème cabinet, Mamadou Seck a placé sous mandat de dépôt les personnes arrêtées.

Les mis en cause dans l'affaire des médicaments saisis dans un immeuble à la Patte d'Oie ont passé leur première nuit en prison hier, jeudi 22 avril. Le bénéficiaire économique de Dahai Co, Zang Hai Dong, les docteurs Aliou Ba (DG de Dahai Co) et Mamour Niang (DG de Dipro pharma biomedic), Wong Don Wang (employé) et le livreur Chérif Ba ont été placés sous mandat de dépôt pour «association de malfaiteurs», «mise en danger de la vie d'autrui», «blanchiment de capitaux», «trafic international de médicaments» etc., après leur face-à-face avec le juge du 8ème cabinet, Mamadou Seck hier, jeudi 22 avril, comme l'avait requis le Parquet. Ils étaient arrêtés à la suite d'une saisie de médicaments dans un immeuble sis à la Patte d'Oie à Dakar.

Pour rappel, le mercredi 14 avril, les éléments de la Sureté Urbaine de la Police nationale avaient mené une opération de démantèlement d'une importante quantité de médicaments contenue dans des caisses bien empilées dans une maison délabrée d'une valeur de plusieurs milliards de F CFA. Il s'agissait de glucose, de perfuseurs, seringues, alcool stockés dissimulés dans les cuisines et les toilettes de la maison à même le sol.

Dans cette rocambolesque affaire, la Douane et la Direction de la Pharmacie et du Médicament, chacune s'est dédouanée en ce qui concerne l'introduction de ces médicaments au Sénégal.

Toutefois, les réactions ont été nombreuses. Les pharmaciens et les consommateurs réclament une enquête sérieuse pour élucider cette affaire même si le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr avait indiqué que «toutes les personnes impliquées seront identifiées et sanctionnées».

Cependant, l'on se rappelle de la saisie de faux médicaments à Touba Bélél estimés à 1,3 milliard de F Cfa. Arrêté, jugé et condamné à 5 ans de prison ferme en première instance le 4 décembre 2018, Mamadou Oury Diallo avait bénéficié d'une grâce présidentielle le 3 avril 2019 alors que son dossier n'était pas définitivement vidé puisqu'il avait interjeté appel. Un fait que l'Ordre des Pharmaciens du Sénégal avait dénoncé.