Tchad: Les obsèques du président Idriss Déby Itno ont eu lieu ce vendredi

Plusieurs chefs d'Etat étaient à N'Djamena, la capitale du Tchad, le 23 avril, pour assister aux obsèques du président de la République, Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril.

L'hommage officiel a eu lieu, place de la Nation, en plein cœur de N'Djamena, en présence constante du général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby et des autres autorités militaires qui ont pris la direction des affaires du pays. Les principaux orateurs, parmi lesquels les chefs d'Etat, ont salué « un homme de courage », « un valeureux soldat », « un défenseur de la cause africaine », qui a œuvré sans relâche à la défense de l'intégrité et de la souveraineté de son pays.

Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekdi a fait part de « l'indignation, de l'émoi et de l'incompréhension » qui ont entouré la disparition brutale du maréchal Déby et prié que l'Afrique suive l'exemple de dévouement qui a caractérisé l'action de l'illustre disparu. Le chef de l'Etat guinéen, Alpha Condé, a notamment souligné les liens d'amitié et de fraternité qui l'unissaient au président Idriss Déby Itno et rappelé combien les deux étaient attachés à l'unité et à l'indépendance de l'Afrique.

Le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso est revenu sur l'engagement du défunt président tchadien sur différents fronts militaires en Afrique de l'Ouest. A son tour, le président français, Emmanuel Macron, a réitéré le soutien de son pays au Tchad et aux nouvelles autorités, insistant : « la France ne permettra ni aujourd'hui, ni demain la déstabilisation du Tchad ».

Dans son oraison funèbre, le président de l'Assemblée nationale (dissoute) Haroun Kabadi, membre du Mouvement patriotique du salut, le parti présidentiel, a retracé la vie du président Deby et ses parcours militaire et politique. Une cérémonie émouvante ponctuée de témoignages qui ont laissé beaucoup en pleurs. Levée par les militaires, la dépouille du maréchal du Tchad a été emmenée dans une mosquée pour la prière. Avant son inhumation dans l'intimité familiale au cimetière d'Ambjarass où repose son père, près de sa ville natale de Berdoba frontalière du Soudan.

De nombreux observateurs soulignent le vide laissé par la disparition tragique du président Idriss Deby Itno dans un Tchad en butte aux rebellions entretenues de l'extérieur alors que les voix se lèvent à l'intérieur même pour contester aux nouvelles autorités militaires en place toute légitimité. Les jours à venir diront si ces inquiétudes sont fondées ou non et si la paix à laquelle aspire le peuple tchadien sera consolidée.