Sénégal: Dossier / Partenariat Sud Quotidien - People's Daily - Pourquoi la Chine élabore-t-elle les plans quinquennaux ?

En mars 2021, la Chine a publié officiellement le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national (2021-2025) et les Objectifs à long terme à l'horizon 2035. Des schémas explicatifs sont lus par beaucoup de gens en ligne. S'agissant des grandes centrales d'énergies propres, l'électricité éolienne en mer, la production d'électricité hydraulique au sud-ouest du pays et la production d'électricité d'origine nucléaire aux zones littorales montrent la détermination à atteindre la neutralité carbone.

S'agissant de l'urbanisation, "le plan d'urbanisation avec deux axes de transport horizontaux et trois axes de transport verticaux" trace la planification territoriale à l'avenir. S'agissant de la protection des écosystèmes majeurs et des grands projets de restauration, les zones écologiques, les bandes forestières et les bandes côtières rendent la Chine encore plus belle.

En un mot, le 14e plan quinquennal, qui esquisse de belles perspectives d'avenir, fait rêver et constitue une source de motivation de la population. Après le grand succès du 13e plan quinquennal (2016-2020), le 14e plan quinquennal marque un nouveau départ. 13 plans quinquennaux ont été mis en œuvre entre 1953 et 2020. La Chine, très pauvre au début, est devenue la deuxième économie du monde, et a tracé le processus de modernisation le plus extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Le démarrage du 14e plan quinquennal marque le début de la construction d'un grand pays socialiste moderne sur tous les plans.

La Chine change d'une année à l'autre, et de grands changements se produisent tous les cinq ans. Au cours de la mise en œuvre d'une dizaine de plans quinquennaux, la Chine possède déjà la force capable de changer de fond en comble. Les plans quinquennaux coordonnent le développement d'un grand pays et assurent la continuité de la modernisation. Jusqu'à aujourd'hui, aucun gouvernement n'est capable d'établir des objectifs de développement social et économique de façon scientifique pour chaque période, comme le gouvernement chinois, et de réunir l'ensemble de la population pour les atteindre. Les objectifs, le contenu, le système et le mécanisme de tous les plans quinquennaux sont adaptés à chaque étape historique, durant laquelle le peuple chinois est debout, prospère et devient plus fort. Ils tracent un processus de développement progressif marqué par les efforts continus. Les plans quinquennaux ont réussi à réunir les grandes orientations et les objectifs spécifiques.

Les missions pour chaque période de développement sont différentes. Dans le 14e plan quinquennal, l'objectif contraignant de réduction des émissions de CO2 par unité de PIB, "l'attachement au développement propulsé par l'innovation" et "la construction d'une Chine numérique" sont des sujets importants. Ils sont conformes à la tendance globale de développement scientifique mondial, et satisfont aux exigences d'un développement de haut niveau durant la période du 14e plan quinquennal. Pour résumer, les plans quinquennaux sont axés sur les objectifs et les problèmes, et sont en même temps stratégiques et opérationnels.

Les plans quinquennaux expriment la volonté commune de la population chinoise. La voix de toutes les parties est prise en compte pour élaborer chaque plan quinquennal. Ce processus permet à la population d'exprimer librement ses opinions et à la société de dégager un consensus. Le gouvernement chinois souligne qu'il faut "intégrer pleinement les attentes de la société, la sagesse de la population, les opinions des experts et l'expérience acquise aux échelons de base dans l'élaboration du 14e plan quinquennal". Restant fidèles à cette philosophie de développement centrée sur le peuple, les plans quinquennaux réunissent la sagesse et la force de toute la population chinoise

journaliste au Quotidien du Peuple.