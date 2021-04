Cote d'Ivoire: Tennis/4e édition des Internationaux juniors d'Abidjan - Un tournoi ITF très prisé des jeunes

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a renoué avec les grands rendez-vous internationaux de tennis. Depuis le 20 avril dernier, une centaine de jeunes filles et garçons venus d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique s'affrontent sur les courts du centre d'entraînement international Arthur Ashe, à Cocody. Et ce, dans le cadre de la 4e édition des tournois Itf tennis world tour 2021.

Deux tournois dont le premier, un grade 5, bat son plein jusqu'à dimanche. « Nous voyons de très bonnes choses techniquement et même sur le plan de l'engagement des athlètes. On sent que les gamins avaient envie de jouer. Tant chez les filles que chez les garçons, le niveau est bien soutenu », confient les techniciens présents sur le tournoi.

En cette période de pandémie où les tournois se font rares, aucun des joueurs engagés ne veut se laisser conter l'aventure. « C'est une belle opportunité. Le tournoi est bien organisé. Pour moi, il s'agit d'une passerelle pour aller vers les sommets », a déclaré en conférence de presse, le jeune français, Tom Gonindard, venu grappiller quelques points Itf pour soigner son classement. Tandis que Michaël Kouamé, un jeune français d'origine ivoirienne se réjouit de retrouver ses racines. « Merci aux organisateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent à travers ce tournoi. Surtout qu'en France et ailleurs, tout est sec », avoue-t-il.

Bon début des Espoirs nationaux

En attendant le démarrage du second tournoi classé dans la catégorie grade 4 (du 27 avril au 2 mai), les Espoirs ivoiriens, dans l'ensemble, se comportent bien. Yohann Kouamé Myko a bien débuté par une victoire sur le Français Hugo Soares (6/3 ; 6/3).

Prenant rendez-vous au second tour avec l'Égyptien Ismaël Elshafei. L'Égyptien, lui, a balayé le Nigérian Tonye Dawarye (6/1 ; 6/1). Franck Martial Hoinian, de son côté, ne se loupe pas en ce début de tournoi. Il a passé haut la main l'étape du Polonais, Konczal Mikola. Tandis que Amany Jauresse Kouamé, chez les jeunes filles s'imposait à la Marocaine, Camelia Hadab (6/0 ; 7/6 (0).

Cette 4e édition est fortement marquée par le coronavirus, qui impose un protocole sanitaire stricte à tous les niveaux. « Ce n'est pas facile. Il y a des mesures drastiques consignées dans notre feuille de route que nous devons respecter. Dans une telle ambiance, il n'est pas étonnant de constater que les annonceurs ne se bousculent pas. C'est pourquoi nous voulons vivement dire merci à ces entreprises citoyennes qui ont bien voulu nous accompagner », a indiqué Boniface Papa nouveau, promoteur du tournoi qui est devenu une véritable institution dans le pays.

Un rendez-vous sportif et touristique

En 2017, lorsqu'ils s'engageaient dans cette aventure mondiale, Papa nouveau et la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) avaient un objectif clair. A savoir, donner l'opportunité aux jeunes ivoiriens de se mesurer à d'autres jeunes venus d'ailleurs afin d'intégrer le classement Itf.

En faisant venir des centaines de jeunes du monde entier, chaque année en Côte d'Ivoire, il s'agit également de vendre la destination Côte d'Ivoire. Sur les deux plans, les organisateurs ne cachent pas leur satisfaction.

Une centaine de jeunes de tous les continents souvent accompagnés de parents ou entraîneurs, en cette période délicate montre bien que le pays est une destination prisée. « C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État afin de nous aider. Car cela participe de la promotion du sport dans le pays », estime le directeur général de la Fit, Souleymane Ouattara.

Si tout se passe comme prévu, le tournoi devrait gravir les échelons jusqu'à atteindre le Grade 1, le Top des tournois Itf Juniors afin de devenir « une référence mondiale ».

A terme, le projet consiste à organiser chaque année à partir de 2021, un nouveau tournoi Itf juniors de grade 5 et un tournoi seniors (futur) dans une grande ville du pays : Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Grand-Bassam, Daoukro, Grand-Lahou, etc., afin de se rapprocher de la population et créer des envies de tennis et de nouvelles vocations.

La condition sine qua non pour que la Côte d'Ivoire devienne une attraction pour tous les jeunes champions en herbe du monde entier.