Congo-Kinshasa: Forum Club Demeter - Une startup congolaise parmi les sélectionnées

Mvutu, une plateforme consacrée à la professionnalisation de l'agriculture au Congo et en Afrique fait partie des startups africaines choisies pour participer au forum Club Demeter.

Dédié cette année à l'innovation dans l'agriculture en Afrique, le forum Club Demeter est un écosystème associatif qui rassemble soixante-onze entreprises du secteur agricole et agroalimentaire français. Tourné vers les réflexions de long-terme, les enjeux mondiaux et les dynamiques intersectorielles, le club met en réseau des écoles d'enseignement supérieur, mobilise des experts scientifiques et coopère avec plusieurs ministères nationaux français et étrangers.

Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, le forum qui a réuni cinquante-quatre startups de différentes pays du monde en amont se déroulera en webinaire, le 1er juillet prochain. Mvutu présentera, à cette occasion, sa mission, ses objectifs et sa vision pour l'avenir. Un tel pitch est susceptible d'attirer l'attention des entreprises membres et éventuellement les inciter à soutenir son projet.

Désireux de changer la donne de l'agriculture au Congo et en Afrique, Mvutu met en tout en œuvre pour donner aux agriculteurs des moyens de se fournir des semences améliorées, des intrants agricoles et une formation aux techniques agricoles modernes. Dans la même lancée, la plateforme fournit une chaîne frigorifique pour la conservation des vivres récoltés, un marché pour la vente de leurs produits agricoles. Elle développe des technologies abordables pour aider les agriculteurs congolais à augmenter leur productivité et à minimiser les pertes.