Cote d'Ivoire: Ramadan 2021 - Un opérateur global de télécommunication offre des vivres à la grande mosquée de Koumassi et à la mosquée centrale de Port-Bouët

La caravane de solidarité initiée par l'opérateur global de télécommunication, Moov Africa Côte d'Ivoire, à l'endroit des communautés religieuses à l'occasion du jeûne du Ramadan, entamé le vendredi 9 avril, a visité les 13 et 14 avril 2021, les communautés musulmanes des communes de Koumassi et de Port-Bouët.

Ce sont les bras chargés de vivres, constitués de sacs de riz, des cartons de sucre, de lait, d'huile, de pâtes alimentaires, etc., et de non vivres que la délégation de Moov Africa Côte d'Ivoire conduite par Adama Bamba, Chef de services Sponsoring & Event, est allé exprimer le soutien de l'opérateur aux communautés musulmanes et plus particulièrement aux familles en situation difficile afin de permettre à ceux-ci de vivre pleinement le jeûne du Ramadan, l'un des cinq piliers de la religion musulmane.

Cet élan de solidarité et de partage toujours renouvelé à l'endroit de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire marque l'expression affichée de l'opérateur de toujours inscrire la vertu de la générosité au centre de ses activités aussi bien commerciale que sociétale.

Lors de la cérémonie de remise de ces dons, M. Bamba, chef de délégation, a souhaité, au nom du directeur général et de l'ensemble du personnel, un bon mois de ramadan « Ramadan mubarak » aux communautés musulmanes visitées et à l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire.

L'Imam Daouda Konaté de la grande mosquée de Koumassi et l'Imam Diomandé Cheick Farroh de la mosquée principale de Port-Bouët, ont salué cet élan de solidarité et de grande générosité avant de faire des bénédictions à l'endroit du directeur général et de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Rappelons que l'opérateur global de télécommunication avait déjà fait dons de vivres à la mosquée d'Adjamé Zana et à la grande mosquée de Marcory dans le cadre de la « caravane Moov de Solidarité Ramadan ».