Sénégal: Célébration journée mondiale de la terre au campus social de l'UCAD - Sous le signe d'"un campus vert, un plan pour le coud"

Hier, jeudi 22 avril est célébré la Journée mondiale de la terre dans le monde, avec comme thème : "Restaurer la terre". A Dakar, le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a accueilli une manifestation dans ce cadre. Une occasion pour le Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Sène, de décliner sa politique pour un "Campus vert". Il s'agit d'instaurer un Plan de prévention et de gestions des ordures, un Plan de préservation et des gestions des espaces verts et un Plan de gestion et d'amélioration du cadre de vie de l'université Cheikh Anta Diop.

Cette cérémonie qui a vu la présence d'Ali El Haïdar, Directeur général de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) et du représentant du maire de Dakar, Mme Soham Wardini, a été marquée par des activités de reboisement d'arbres au sein du campus social universitaire, de mise en place d'une pépinière pour permettre à l'université de disposer de ses propre espèces d'arbres.

La rencontre a également été un prétexter pour inaugurer un Point de regroupement normalisé (PNR) pour le recouvrement des ordures et signer un Protocole d'accord entre le COUD et l'ASERGMV. "Il est impensable de parler de terre et d'espaces verts sans mettre un accent particulier sur l'environnement.

Défini comme l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines, l'environnement doit être" protégé. D'où "l'inauguration du PNR. Sous forme d'enclos semi fermés, ces PNR permettent de créer une zone de cantonnement pour les déchets et d'éviter que les ordures ménagers et sauvages ne se retrouvent n'importe où. Ils permettent également d'avoir un meilleur cadre de vie évitant les dépôts d'ordures sauvages" déclare le Directeur du COUD, Maguette Sène.

Le Directeur du COUD, en compagnie d'Ali Haïdar, a tenu à reboiser des arbres. Cet activité a été l'œuvre du Département de l'environnement qu'il a mis en place, suite à sa nomination à la Direction du COUD. Aussi cela entre dans le carde de la continuation du travail de ses prédécesseurs, Abdoulaye Sow et Cheikh Oumar Hann.

En effet, ils ont signé un Protocole d'accord pour la mise en place d'une pépinière au sein du temple du savoir pour éradiquerle déficit d'espèces. "À côtés du Directeur de l'ASERGMV, avec qui nous avons singé un protocole, la réussite de notre pari, "un campus vert, un plan pour le COUD", sera une réalité, d'autant plus qu'ils se sont tous engagés à nous apporter leur concours pour l'atteinte de notre objectif.

Ce protocole que nous avons signé avec M. Haïdar El Ali engendrera un accompagnement de notre pépinière qui servira de faire pousser de jeunes arbres destinés à être replantés pour l'atteinte de nos objectifs", a laissé entendre Maguette Sène Dg du COUD. Ce projet a été bien accueilli par le Directeur général de l'ASERGMV, Haïdar El Ali qui appelle les étudiants à être les acteurs principaux de cette belle initiative du Directeur du COUD, Maguette Sène, et à lutter contre la déforestation qui hante le sommeil des environnementalistes.