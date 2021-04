Sénégal: cConseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes - Xëyu Ndaw ñi validé par Macky Sall

« Je valide le Programme d'Urgence pour l'Emploi et l'Insertion socio-économique des jeunes, XËYU NDAW ÑI, sous réserve de l'intégration des observations pertinentes soulevées par les participants. J'instruis à cet égard le gouvernement à finaliser ledit programme avant le 30 avril 2021 ». C'est en ces termes que le chef de l'Etat a clôturé le Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion socioéconomique des jeunes qui s'est tenu hier, à Diamniadio.

Le chef de l'Etat a validé hier, jeudi, le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes et demandé au gouvernement de le finaliser avant le 30 avril. « Le programme que nous venons d'adopter a un coût. L'Etat le prendra en charge conformément aux orientations que j'ai données », a dit le président de la République, saluant « l'esprit constructif et solidaire qui a animé » les débats de ce conseil.

Le chef de l'Etat a annoncé par ailleurs que dès le mois de mai, le recrutement de 65.000 jeunes va démarrer sur l'ensemble du territoire national, insistant sur le respect des "exigences" d'inclusion et d'équité territoriale. « Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5.000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire y compris les daaras modernes et l'enseignement arabe », a-t-il tenu à préciser.

Selon lui, "la renégociation de la convention Etat-employeurs élargie à la filière de l'agriculture et de l'agrobusiness devra atteindre un objectif de 15 000 emplois ». Le président de la République a également annoncé que le data center qui sera inauguré en mai à Diamniadio favorisera l'éclosion de 4.600 entreprises pour générer plus de 15.700 emplois dont 720 directs.