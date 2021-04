Afrique: CAN 2021 - Le Cameroun toujours à la quête d'une mascotte et de l'hymne officiel

Dans un communiqué officiel, le Cameroun a lancé un concours artistique pour la proposition de l'hymne et de la mascotte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.

En attendant le tirage au sort de la plus haute compétition du continent, le 25 juin, le Cameroun a procédé au lancement du concours artistique pour la proposition de l'hymne officiel de la CAN Cameroun 2021. « Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du Cocan 20-21, a l'honneur de porter à l'attention du public de l'ouverture des concours artistiques nationaux pour la proposition de l'hymne officiel et de la mascotte officielle de la CAN Total 2021. Lesdits concours sont ouverts à compter du 1er avril 2021 à tous les artistes-musiciens et artistes-plasticiens individuel ou collectif », rapporte le communiqué.

A moins d'un an du démarrage de la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, le Cameroun par le biais de son ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, mobilise les moyens pour réussir le pari de la 33e édition de la CAN.

Selon la même source, les fiches d'inscription ainsi que les règlements spéciaux des concours sont disponibles à la direction du tournoi (Stade omnisports de Yaoundé), dans les délégations régionales et départementales des Sports et de l'Education physique et sur le site Minsep.com. « La mascotte ne doit jamais avoir été présentée, ni primée, quelle qu'en soit la nature. Les potentiels candidats ont donc près de trois semaines pour composer un chant. L'hymne est proposé sous trois formes : un texte écrit, une partition intégrale et un CD contenant les versions acapella, instrumentale, d'ensemble et deux déclinaisons en jingle », précise le communiqué.

Les 23 équipes qualifiées à la CAN

Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire ; Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée- Bissau, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sénégal, Soudan, Tunisie, Zimbabwe. Il reste toutefois une place à attribuer à la CAN 2021, la rencontre Sierra Leone-Bénin dans le groupe L des éliminatoires a été reportée à juin 2021à la suite d'une polémique sur des tests covid positifs.