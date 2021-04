Congo-Brazzaville: Fonds pour la jeune création francophone - L'appel à projet des films en production et post-production lancé

Le collectif « Génération Films » et les partenaires du Fonds pour la jeune création francophone (FJCF) ont annoncé l'ouverture du 4e appel à projet du FJCF, du 17 avril au 17 juin. L'appel à candidature concerne les films en production et post-production.

Dispositif de coopération destiné à renforcer les industries audiovisuelles et cinématographiques africaines, le Fjcf veut à travers cet appel à projet contribuer davantage au rayonnement de la diversité culturelle dans la francophonie en accompagnant des projets cinématographiques déjà entamés et en cours de finalisation. «Les premiers retours positifs reçus aussi bien de la part des auteurs, réalisateurs, producteurs que des représentants institutionnels de plusieurs pays francophones en Afrique nous encouragent à poursuivre notre contribution. Ainsi, en attendant de voir les premières productions de ce dispositif, nous souhaitons bonne chance à tous les nouveaux candidats », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

S'agissant du soutien à la production, il consiste à octroyer sous forme d'aide financière sélective dédiée à la réalisation d'une œuvre, quel qu'en soit le genre : long-métrage ou court-métrage, fiction au animation, documentaire, série. A en croire les organisateurs, le montant postulé n'excédera pas 60% du budget total du film. Et, les projets soutenus pourront potentiellement profiter d'un engagement de diffusion.

Le soutien en post-production, quant à lui, se destine purement aux projets de longs-métrages de fiction, d'animation ou de documentaire de création destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique et dont la durée de projection finale est supérieure à 60 minutes. Il vise à accompagner les projets dans la finalisation de leur montage, jusqu'à l'édition du DCP.

En pratique, ce volet se présentera sous la forme de formation ciblée, qui, selon le pays de production concerné et les besoins du projet, pourra se traduire par différents types d'actions, parmi lesquelles les bourses de participation à un atelier de post-production dans un des pays partenaires ou formation en direction de post-production ; les jumelages et échanges de professionnels et de compétences entre le producteur local et un directeur ou chargé de postproduction d'un pays partenaire ou le monteur local et un monteur d'un pays partenaire ; des échanges au sein des écoles de cinéma, etc.

Notons que la langue de tournage est le français. Toutefois, les dialectes locaux officiels ou en usage du ou des territoires de l'histoire du scénario ou de tournage peuvent être admis pour des raisons artistiques. Dans ce cas, tout projet appuyé par le fonds sera sous-titré en français. Les candidatures sont à envoyer en ligne.