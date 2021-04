Sénégal: Macky Sall - «L'université n'est pas un centre pour des gladiateurs»

Le Président de la République promet de faire régner l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), suite aux derniers affrontements entre étudiants qui ont eu lieu au sein du campus social. Il l'a fait savoir hier, jeudi 22 avril, lors du conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes.

« L'université, c'est un centre de savoir, ce n'est pas un centre pour des gladiateurs sinon on va aller à l'arène. Il n'est pas normal et nous allons mettre un terme au désordre qu'il y a à l'université où des non-étudiants qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas dans la communauté universitaire, puissent rester dans le campus et y perpétrer de la violence», a déclaré Macky Sall qui répondait aux interpellations du président de la Faculté de médecine et d'odontologie de l'UCAD, Mouhamed Kébé.

Selon lui, le gouvernement va continuer à soutenir l'enseignement supérieur « mais en contrepartie, qu'il y ait une stabilité dans le campus universitaire ».

En effet, le Président de la République avait salué en Conseil des ministres avant-hier « l'accord signé entre les autorités et les représentants des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en vue de pacifier et mieux sécuriser l'espace universitaire ». « Il est heureux que vous ayez accepté de signer cet accord avec le Recteur et croyez-moi, nous apporterons tout le soutien qu'il faut pour la pédagogie et pour les questions sociales et nous ne pouvons pas laisser l'université être prise en otage par des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté universitaire. Je félicite le Recteur ainsi que l'Assemblée de l'université pour les mesures importantes et nous allons continuer à vous accompagner », a laissé entendre Macky Sall.

Pour la doléance sur les laboratoires, le Chef de l'Etat a indiqué qu'un programme de plus de 14 milliards est prévu. « Ce sont les procédures qui nous retardent. Le programme va équiper plus de 100 laboratoires de l'enseignement supérieur au niveau des facultés comme au niveau des instituts supérieurs. Je demande au ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au ministre des Finances d'accélérer cette procédure pour que ces laboratoires soient équipés puisque le matériel qu'il y a dans les universités date, pour la plupart... Il est normal que ce matériel soit réformé, modernisé surtout que nous sommes à l'ère du numérique », a soutenu Macky Sall.

EN BREF... EN BREF...

MENDICITE DESENFANTS : «On doit arrêter les gens qui font du trafic»

Le Programme de retrait des enfants de la rue va se poursuivre. A en croire Macky Sall, il n'est pas normal que des enfants mendient pieds nus au milieu de la nuit. « Les daaras sont des écoles qui forment des gens. Mais ils ne reçoivent pas de soutien comme le faut. C'est pourquoi nous avons une nouvelle approche pour les daaras. Toutefois, on doit discuter concernant les droits humains. On aperçoit des enfants pieds nus en pleine nuit en train de mendier. Je sais que les responsables des daaras, c'est eux qui prennent en charge les enfants. Seules quelques bonnes volontés les soutiennent. Mais il y a aussi d'autres qui font du trafic. C'est-à-dire, prendre des enfants d'autrui et leur dire, vous devez amener ceci ou cela. Ça, ce n'est plus un daara. Ces genslà, on doit les arrêter pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, on a de bons daaras qui enseignent le Coran et des métiers et le gouvernement doit les soutenir. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance a commencé à poser des actes à Dakar en apportant des dons aux daaras. On est en train de travailler là-dessus », a déclaré Macky Sall.

TENUES SCOLAIRES GENERALISEES POUR LE PRESCOLAIRE ET LEPRIMAIRE : «La confection de tenues sera exclusivement locale»

Pour soutenir la main d'œuvre locale, la confection des tenues scolaires qui seront généralisées pour le préscolaire et le primaire, sera confiée aux tailleurs. « En appui aux parents et l'idéal d'égalité et d'harmonie sociale de l'école, les tenues scolaires seront généralisées dès la rentrée scolaire prochaine pour le préscolaire et le primaire. L'Etat en supportera en partie la charge par une subvention et la confection de tenues sera exclusivement locale. Que nos tailleurs se mettent à la tâche dès à présent », a indiqué Macky Sall. Et d'ajouter, « le ministère de l'Education nationale en relation avec le dispositif qui sera mis en place pour la gestion des ressources trouvera les modalités en lien avec les inspections départementales de l'éducation et de la formation pour fixer les quotas, et sélectionner en relation avec les chambres de métiers les artisans qui vont produire ces tenues scolaires ».

YOUSSOU NDOUR,MINISTRE-CONSEILLER : «Il faut que le secteur privé joue son rôle»

Prenant la parole lors du conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes hier, jeudi 22 avril, le ministre-conseiller, Youssou Ndour s'est engagé à contribuer dans cette initiative et a invité le secteur privé à jouer son rôle. « Je prends ici l'engagement aux côtés de l'Etat de jouer ma partition dans ce combat pour booster et créer. Je ferais plus. Je ferais davantage en invitant le secteur privé. Il faut que le secteur privé joue son rôle car le Sénégal nous appartient à tous. Chacun doit jouer son rôle dans le numérique, l'artisanat, l'art et dans tout. Je renouvelle ici ma confiance au Président Macky Sall et tous les Sénégalais vont jouer leur rôle. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour apprécier ensemble les résultats satisfaisants de ce programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes », a déclaré Youssou Ndour.