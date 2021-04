Congo-Brazzaville: Livres - Anne-Sophie Jahn relate l'histoire d'amour entre Bob Marley et Pascaline Bongo

Il est intitulé « Bob Marley et la fille du dictateur » et vient de paraître aux éditions Grasset. Il est l'œuvre d'Anne-Sophie Jahn, une journaliste française.

Leur première rencontre a eu lieu en 1979 à Los Angeles (États-Unis) dans les coulisses d'un concert. Pascaline a 23 ans et Bob 34 ans. La fille du président va à la rencontre du chanteur en se glissant dans sa loge, après un de ses concerts aux États-Unis. Ce jour-là, une multitude de fans et d'admiratrices entoure Bob Marley. Ils tentent désespérément d'attirer son attention, sous le regard attentif de sa femme et choriste, Rita Marley, mais pascale tire son épingle du jeu, Élancée et imposante, elle regarde un instant la superstar droite dans les yeux, avant d'être stupéfiée et d'éclater d'un grand rire.

Premier échange abrupt

« Tu es vilaine », c'est la première phrase que Bob Marley lui lance. Drôle de manière de débuter une rencontre, n'est-ce pas ? L'explication s'en suit : c'est parce qu'elle a les cheveux défrisés, or pour les rastas, les cheveux, c'est sacré, ils ne doivent être ni coupés, ni coiffés... La courte phrase aurait démoraliser bon nombre de filles, mais certainement pas Pascaline.

La jeune femme fait au chanteur une proposition qui va tout déclencher. Elle propose à Bob de donner un concert au Gabon, le jour de l'anniversaire de son père. A cette époque, Bob n'avait jamais mis pied en Afrique. Malgré ses odes au panafricanisme, son amour pour le continent de ses ancêtres, ses appels à l'unité africaine, Bob Marley n'avait jamais presté en Afrique. Alors sans hésité, il répond « oui ». Dans la foulée de ce concert, c'est à Libreville au Gabon que l'histoire d'amour entre Pascaline et Bob se dessine.

Amour insolite et inachevé

Le cœur a ses raisons, et parfois il s'emballe. Chez Bob et Pascaline aussi. Ebranlant les remparts et les principes, les deux amants vivent le temps d'un récit, une insolite histoire d'amour, du fait de leurs milieux d'origines « Bob me disait : ton père ne te laissera jamais te marier avec moi, et moi je me disais aucune chance avec toutes ces femmes dans sa vie... , », confie Pascaline à Jeune Afrique. Elle avait conscience du caractère impossible de leur relation mais ne pouvait s'empêcher de l'aimer et Bob ne pouvait s'empêcher de rêver voire naître le fruit de leur amour : un enfant. Mais Pascaline redoute la réaction de son père. Par mesure de précaution, elle prend donc la pilule contraceptive en cachette. Naviguer en eau trouble n'est assurément pas facile, mais Pascaline essaie de se conformer à la philosophie de son amant. Au nom de l'amour, elle cesse de défriser ses cheveux et adopte les tresses. Il y a du bonheur à être près de celui qu'on aime, dit-on. Pascaline multiplie donc les navettes entre Libreville, Los Angeles et Kingston pour voir son amoureux.

Ils rêvaient certainement encore de beaux jours et de belles retrouvailles, dans les bras de l'un l'autre mais la vie en a décidé autrement. Décembre 1980, la relation de Pascaline et Bob prend un coup. Le roi du reggae est malade. Le mélanome détecté en 1977 mais mal soigné s'est mué en cancer généralisé, Bob n'a plus que quelques semaines à vivre. Il tiendra six mois, avant que la maladie l'emporte. La star s'éteint le 11 mai 1981 à Miami, aux Etats-Unis. Le cœur meurtri, la jeune amoureuse assiste aux obsèques. Pascaline est ainsi contraint à faire ses à dieux à son Roméo.

40 ans se sont écoulés depuis la mort de Bob, Pascaline n'a pas oublié son ancien amour. Elle reste attachée à lui et à sa musique. Marley revit à l'évocation du nom du premier enfant de Pascaline prénommé Nesta. Comme le chanteur, dont le nom officiel était Robert Nesta Marley, mais aussi musicalement par le biais du festival Abi Reggae dont elle est la marraine.