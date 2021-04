Cote d'Ivoire: Ramadan 2021 - Hien Sié fait don de vivres à l'ONG Al - Muwassat

Le jeudi 22 avril 2021, la Direction Générale du Port Autonome d'Abidjan (PAA) a fait, à l'occasion du mois de Ramadan, un don en vivres à l'ONG Al-Muwassat au siège de l'organisation sis à la mosquée du CHU de Treichville afin de soutenir les fidèles musulmans durant cette période de pénitence, à pouvoir rompre dignement le jeûne.

Ce don était composé de cinq (05) tonnes de riz, de deux (02) tonnes de sucre et de vingt (20) packs de lait. Il a été remis par Chérif Tiémoko et Touré Zoumana respectivement Directeur des Achats et de la Gestion des Stocks et Directeur du Domaine et du Patrimoine, représentant le Directeur Général du PAA, Hien Yacouba Sié et réceptionné par l'Imam El Hadj Haroun Koné, Président du Conseil d'Administration et Mme Soumahoro Hadja, Directrice Générale de l'ONG.

À cette occasion, l'Imam El Hadj Haroun Koné a, au nom de ses collaborateurs d'Al Muwassat, remercié les donateurs et a promis d'en faire bon usage. La cérémonie a pris fin par les prières et bénédictions du guide religieux à l'endroit des donateurs.

Rappelons que l'ONG Al-Muwassat est une organisation caritative musulmane qui œuvre pour la prise en charge médicale, spirituelle et morale des malades démunis hospitalisés.