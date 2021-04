Ile Maurice: Hommage à Edouard Maunick

C'est le 10 avril que le poète et diplomate mauricien, Edouard Maunick tirait sa révérence. Si celui qui disait que «la mort est l'ennemie de la vie» et qui se révoltait que «la vie est donnée à un être et lui est retirée ensuite», n'est plus, ses mots, eux, demeurent à jamais. Afin de rendre hommage à ce monument de la littérature africaine, CIUT FM lui dédie une émission spéciale ce dimanche 25 avril de 19 à 21 heures (heures de Maurice).

Au programme, des témoignages, une lecture de poésies, ainsi que des extraits de grandes entrevues des archives de France Culture. On y entendra, entre autres, le premier entretien d'Edouard Maunick avec Aimé Césaire. Les internautes replongeront, en suite, dans l'émission écrite et produite par le poète : «Poètes d'hier et d'aujourd'hui sur les ondes de France Culture - La poésie de l'insulaire». Le poème d'Edouard Maunick, «Paroles pour solder la mer», sera lu par Anne-Chantal Berger. Enfin, nous aurons droit à un témoignage de Marie Maunick, la sœur du poète, de l'Australie ou elle vit. Elle racontera avec émotions ses souvenirs, et le parcours souvent rempli d'obstacles de son frère.

Un rendez-vous donc à ne pas manquer dimanche sur www.ciut.fm.