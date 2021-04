Afrique: L'Angola défend le dialogue pour assurer la sécurité à la frontière avec la Namibie

Lubango — Le commandant général de la Police nationale d'Angola, le commissaire en chef Paulo de Almeida, a plaidé mercredi à Lubango (Huíla), la nécessité de renforcer le dialogue permanent avec la Namibie, pour sauvegarder l'intégrité de la frontière commune.

S'exprimant à l'ouverture de la 21e réunion bilatérale entre les ministères de l'intérieur de l'Angola et des affaires intérieures, de la migration, de la protection et de la sécurité de la République de Namibie, Paulo de Almeida a souligné que la solution aux problèmes devrait être conjointe et que les voies diplomatiques des deux parties continuaient disponibles.

Selon le commandant général de la Police nationale, certains incidents qui ont été enregistrés le long de la frontière seront abordés «en profondeur». A ce propos, il s'est dit préoccupé par le non-respect des règles d'immigration par les citoyens des deux pays.

"Nous rejetons tous les types de criminalité transfrontalière, tels que les vols de bétail, de véhicules, de câbles électriques et l'abattage aveugle de la flore, ainsi que la contrebande de carburant, de pierres précieuses et de pièces de monnaie", a-t-il déclaré.

À cet égard, a-t-il expliqué, les actions de lutte contre ces crimes doivent être plus incisives au point de décourager de telles pratiques, car il y a un besoin de réhabiliter et de restaurer les marques aux frontières, afin d'ouvrir un poste-frontière entre l'Angola, Sussue, Bwabwata, Cheto et Mucusso Muchuangar.

Il a souligné l'intention d'institutionnaliser le guichet unique entre le poste-frontière de Santa Clara, Oshicango, tout en maintenant son fonctionnement 24 heures sur 24, mais une plus grande attention doit être accordée aux problèmes des prisons.

De son côté, l'inspecteur général de la police de Namibie, le lieutenant général Sebastian Nampol, a déclaré que l'Angola peut compter sur le soutien de son pays afin d'améliorer le bien-être social de sa population, exprimant la conviction que les relations existantes entre les deux États seront de plus en plus fortes.

Il a souligné que bien qu'ils continuent d'être confrontés à des crimes génériques, y compris la violation du règlement Covid-19, la situation sécuritaire en Namibie est sous contrôle, les forces de police et tous leurs partenaires sont déterminés à faire des efforts pour mettre fin à ces crimes.

Il a fait savoir que les accords de transfert de prisonniers, signés en avril 2018 en Namibie, seraient bientôt concrétisés, afin de leur permettre de purger les peines dans leur pays d'origine.

L'immigration clandestine, la contrebande de marchandises et le vol de bétail sont à l'ordre du jour de la réunion, qui se termine vendredi.

