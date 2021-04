Maroc: Dakhla - Les nouvelles technologies, outils indispensables pour l'encadrement religieux durant le Ramadan (responsable)

Dakhla — Les nouvelles technologies et réseaux sociaux sont des outils indispensables en matière d'orientation et d'encadrement religieux durant le mois béni du Ramadan, en particulier dans ces circonstances marquées par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a souligné le président du Conseil local des Ouléma de la province d'Oued Eddahab, Mohamed Salem Al Jilani.

Dans un entretien avec la MAP, M. Al Jilani a indiqué que le Conseil a eu recours aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux comme étant des outils efficaces, en vue de renforcer son rôle en matière d'orientation et d'encadrement religieux, à même d'assurer la continuité de la communication avec les citoyens et de les sensibiliser sur plusieurs questions liées à la religion.

Le Conseil a, dans ce sens, établi un programme spécial pour ce mois, afin d'interagir activement avec les questions posées par les citoyens, via son site Web ou par téléphone, auxquelles répondent les membres du Conseil, les prédicateurs et la cellule chargée des questions de la femme et de la famille relevant dudit Conseil, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, le Conseil poursuivra sa mission visant la sensibilisation des citoyens, à travers des cours religieux et de prédication qui leur sont adressés par des moyens de communication à distance, étant donné que ce mois sacré constitue une véritable source spirituelle nourrissant l'âme et accentuant la foi et la piété des Marocains, a-t-il enchainé.

De même, M. Al Jilani a fait savoir que le Conseil a mis en œuvre un programme aussi riche que varié d'activités religieuses au cours de ce mois béni, conformément aux circonstances exceptionnelles actuelles imposées par la propagation du Covid-19, suite aux directives du Secrétariat général du Conseil Supérieur des Ouléma.

Le Conseil a aussi opté pour la communication numérique à distance, dans l'optique de diffuser un contenu à caractère religieux via Internet, permettant d'exhorter les citoyens à respecter les mesures préventives, de les orienter et les éclairer sur des questions religieuses, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a appelé tous les citoyens à respecter les mesures préventives et de précaution décrétées par les autorités compétentes, afin d'enrayer la propagation du virus, plaidant pour une meilleure gestion du temps, en particulier pendant le mois béni du Ramadan, pour suivre les cours de prédication et d'orientation religieuse et les séances d'apprentissage du Saint Coran et du Hadith.

Pour ce qui est du programme de ce mois, il comporte une série de conférences scientifiques et de cours religieux, qui seront diffusés sur la page facebook du Conseil et sur sa chaîne YouTube, a-t-il noté.

Les activités du Conseil concernent également plusieurs concours de déclamation du Saint Coran et des manifestations culturelles au profit des établissements scolaires, en plus d'un concours du Hadith du Prophète Sidna Mohammed, ainsi que des actions sociales solidaires durant ce mois béni.