Sénégal: Amadou Hott, ministre de l'Economie et de la coopération internationale - «Un million de jeunes sont au chômage»

Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, par ailleurs chargé du programme d'urgence pour l'emploi et insertion socioprofessionnelle des jeunes a soutenu « que 75% de notre population s'activent dans le secteur informel et dans l'auto -emploi. Et que seulement 10% de notre population est actif dans le secteur formel, donc avec le secteur privé de l'Etat ».

Et d'ajouter lors de son intervention hier, jeudi 22 avril 2021, au conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui s'est tenu à Diamniadio que « presque 1. 000. 000 de nos compatriotes sont au chômage ».

Pour rappeler ainsi à l'assistance que le pays a une jeunesse fortement concentrée dans cinq régions du Sénégal. Ces 2/3 pratiquement de cette jeunesse âges 15 et 44 ans sont dans ces régions. Et cela pose des défis importants. Et parmi les gros défis la formation professionnelle, l'accès à l'éducation et aux financements », a indiqué le ministre Amadou Hott.

Le chargé du programme d'urgence pour l'emploi et insertion socioprofessionnelle a également fait savoir que « chaque année 200.000 jeunes viennent sur le marché du travail. Aujourd'hui 1.500.000 jeunes ne sont dans aucun dispositif ni d'éducation, ni de formation, ni d'emploi et c'est un défi majeure »