Sénégal: Employabilité et insertion des jeunes - La Fiara prend date pour mai

La Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) entend jouer sa partition dans le cadre de la politique de l'Etat pour l'emploi des jeunes. Pour cela, Pape Abdou Fall, directeur général de ladite société, et ses partenaires en conférence de presse hier, jeudi 22 avril, ont donné rendez-vous à la jeunesse au mois de mai prochain lors de la 21ème édition de la FIARA.

La Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) s'inscrit dans la nouvelle politique du président de la République pour l'emploi des jeunes.

Dans la perspective de la 21ème Edition de l'évènement prévue du 20 mai au 8 juin prochain au CICES, les organisateurs ont tenu hier, jeudi 22 avril, un point de presse pour décliner les nouvelles innovations. Il s'agit de la réalisation de la 4ème Edition du Festival Alimentaire mais aussi la mise en place d'un village de l'emploi agricole et rural qui compte réunir, selon ces acteurs, toutes les structures et projets d'appui aux jeunes. «Un village sera érigé pour regrouper tous les projets financés par l'Etat, par les bailleurs, par les banques et autres, la création d'un guichet unique pour que ces institutions financières, puissent dialoguer directement avec la jeunesse pour les écouter, les orienter et pourquoi pas leur donner la possibilité d'être employés», rassure Pape Abdou Fall, directeur général de la FIARA.

Une employabilité qui, selon M. Fall, passe par une qualification professionnelle. «Je lance un appel à la jeunesse. Avant de parler emploi, il faut d'abord avoir une qualification professionnelle. En marge de la FIARA, ils (jeunes) auront comme interlocuteurs l'ONFP, 3FPT et d'autres qui seront là-bas pour les écouter et leur donner appuis et conseils», ajoute M. Fall. «Rester ici, Travailler ici et Réussir ici» Un slogan pour «faire face aux enjeux et aux défis de l'émigration».

En ce sens, le patron de la FIARA plaide pour un investissement local. «Il faut que la jeunesse sénégalaise croit en elle-même. Aujourd'hui, nous avons la terre, la force, nous avons les ressources humaines. Il faut que nous nous investissions (... ). Aujourd'hui, nous n'avons plus rien à prouver à l'extérieur. Combinons nos efforts, osons pour devenir un leader afin de matérialiser cette vision», plaide Pape Abdou Fall qui demande par ailleurs au gouvernement et aux autorités douanières de veiller à la libre circulation des personnes et des biens à l'occasion de la FIARA qui est une foire d'intégration sous régionale.

A noter que la FIARA a comme partenariat le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et l'Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB).