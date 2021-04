Sénégal: Eux & nous - Notre jeunesse, notre avenir

Après avoir témoin de l'évolution de notre société pendant plus d'un demi-siècle, je me sens interpellé par la situation actuelle de mon cher pays, le Sénégal, qui m'inspire l'idée suivante : C'est le moment pour nous tous parents, de nous arrêter pour faire un tour d'horizon et une introspection, pour juger nécessaire de reprendre l'éducation de nos enfants.

Qu'ils réapprennent le respect de l'autorité et des règles sociales telles que la politesse, en commençant par la famille.

Que le droit n'est valable que s'il est guidé par le devoir et la responsabilité.

Un enfant qui n'obéit pas à ses parents n'obéira pas aux institutions Trois (3) civilisations différentes disent la même chose concernant l'éducation des enfants, sans s'être concertées :

- " Spare the rope spoil the child"* pour les Anglais

- "Qui aime bien châtie bien" pour les Français

- Chez nous, «Yar» qui veut dit cravache et éducation

DE GAULLE disait déjà, au début des années 1930: «Notre temps est dur pour l'autorité. C'est l'impatience et la critique qu'elle suscite plutôt que la confiance et la subordination.»

Quatre (4) siècles avant J.C, voici ce que le philosophe grec, PLATON, exprimait sur l'éducation des enfants : «Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, Lorsque finalement, les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, Alors, c'est là en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie»

Ne démissionons pas en disant «XALEYI LOO CI MAN», il en va de notre avenir.

* Epargnez la cravache et gâtez l'enfant