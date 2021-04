Afrique: Dossier / Partenariat Sud Quotidien / People's Daily - Le 14e plan quinquennal esquisse de grandes lignes pour le développement économique et social de la chine

Après le parachèvement de l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance et l'atteinte du 1er objectif centenaire, la Chine a profité de la bonne dynamique pour démarrer une nouvelle période quinquennale, qui sera dédiée à la mise en œuvre du 14e plan quinquennal (2021-2025). Cela marque le début d'une nouvelle période où la Chine ambitionne de construire un grand pays socialiste moderne sur tous les plans et d'atteindre le 2e objectif centenaire.

Le 13 mars, le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les Objectifs à long terme à l'horizon 2035 (ci-après dénommés le 14e plan quinquennal et les Objectifs) ont été publiés.

Composés de 19 parties, 65 chapitres et 192 sections, ils esquissent de grandes lignes pour le développement de haute qualité de la Chine. Pour la première fois, le plan quinquennal n'a pas fixé l'objectif quantitatif spécifique de croissance du PIB. Le PIB étant l'indicateur principal pour évaluer le niveau de développement économique d'un pays, il est l'indicateur le plus global qui attire le plus d'attention dans les plans quinquennaux.

Le 14e plan quinquennal a gardé le PIB comme l'indicateur principal tout en quantifiant l'indicateur de croissance par une croissance annuelle moyenne "qui sera maintenue dans des marges raisonnables, et ajustée en fonction des circonstances chaque année." C'est la première fois que le plan quinquennal adopte ce genre d'expression.

La Chine est déjà entrée dans une phase de développement de haute qualité, c'est la raison pour laquelle la croissance du PIB ne sera plus le seul critère. Il ne faut pas non plus chercher à tout prix la croissance économique, au détriment de la qualité et l'efficacité de la croissance, l'écologie et l'environnement. Or, la modernisation nécessite une croissance raisonnable. Le 14e plan quinquennal et les Objectifs ont donc répondu aux exigences des deux côtés de façon efficace. L'objectif de croissance économique est plutôt qualitatif, avec implicitement une description quantitative. Cela ne signifie pas que la Chine ne vise plus la croissance du PIB.

Lors du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, la Chine s'est fixé l'objectif de porter le PIB par habitant au même niveau que celui des pays moyennement développés d'ici 2035. Cela demande à la Chine de maintenir la croissance du PIB dans des marges raisonnables dans les 15 ans à venir. La Chine est sûre de maintenir un certain niveau de croissance du PIB durant le 14e plan quinquennal. Ne pas fixer un objectif quantitatif spécifique de croissance permet de relever les défis de façon plus proactive et sereine, et de donner une plus grande souplesse au développement en prévoyant plus de marge de manœuvre face aux incertitudes. Cela encourage les acteurs à mettre l'accent sur la qualité et l'efficacité du développement.

Les indicateurs relatifs au bien-être de la population ont atteint une proportion record parmi tous les plans quinquennaux, ce qui met en avant le principe directeur d'un développement centré sur le peuple.

Pour atteindre les Objectifs à l'horizon 2035, le 14e plan quinquennal a défini 20 indicateurs principaux déclinés en 5 catégories, à savoir le développement économique, l'innovation comme la force motrice, le bien-être de la population, l'écologie et la sécurité. Il y a 7 indicateurs de bien-être, soit plus d'un tiers du nombre total d'indicateurs, une proportion record parmi tous les plans quinquennaux. "Quand le nombre d'autres indicateurs baisse, celui d'indicateurs relatifs au bien-être de la population a augmenté pour répondre aux attentes sur le bien-être et remplir les conditions préalables du développement de haut niveau", a dit Liu Yuanchun, président adjoint de l'Université du Peuple de Chine.

En ce qui concerne l'éducation, la Chine continuera d'améliorer les conditions d'école dans les comtés où l'éducation reste peu développée, et les zones rurales. Plus de 4 000 établissements d'enseignement secondaire et primaire seront construits, rénovés ou élargis. La Chine va construire et élargir au total 20 000 écoles maternelles. Le taux brut de scolarisation pour l'enseignement avant l'école primaire dépassera 90%. Du soutien sera donné à l'enseignement de premier cycle de 100 universités dans le centre et l'ouest du pays. Le taux brut de scolarisation pour l'enseignement supérieur sera porté à 60%.

En ce qui concerne les services de soins, durant la mise en œuvre du 14e plan quinquennal, la Chine continuera d'améliorer le système de services de soins dont les établissements médicaux publics restent le pilier principal. Le nombre de médecins (assistants) par 1 000 personnes sera porté à 3,2. Le règlement direct interprovincial des frais médicaux sera assuré. La Chine poursuivra les réformes en faveur d'achat groupé de médicaments et de consommables médicaux afin d'alléger le charge financier des patients.

En ce qui concerne la protection sociale, la Chine a déjà mis en place le plus grand système de protection sociale du monde et envisage d'améliorer davantage le système de protection sociale à plusieurs niveaux lors du 14e plan quinquennal, pour assurer une gestion au niveau national de l'assurance vieillesse. La protection sociale va couvrir l'ensemble de personnes éligibles, pour que "toute personne qui doit être couverte le soit". Le 14e plan quinquennal et les Objectifs ont placé avant tout le développement propulsé par l'innovation. Le 14e plan quinquennal a introduit pour la première fois "l'indicateur de proportion de dépenses de recherche fondamentale dans les dépenses totales de recherche et développement", qui doit dépasser 8%. "Le 14e plan quinquennal et les Objectifs ont introduit pour la première fois l'indicateur 'la proportion de dépenses de recherche fondamentale dans les dépenses totales de recherche et développement', et a dédié un chapitre à l'explication de cet indicateur. Cela montre que la recherche fondamentale est très importante", a dit Hu Zucai, directeur adjoint de la commission nationale du développement et de la réforme.

En 2020, la recherche fondamentale a représenté 6,16% des dépenses totales de recherche et développement en Chine, affichant encore un grand écart par rapport aux pays développés. "Les dépenses de recherche fondamentale pourront atteindre 280 milliards de yuans d'ici 2025 (prix constant de 2020). C'est une tendance très prononcée, soulignant l'attention croissante que nous accordons à la recherche fondamentale." Durant le 14e plan quinquennal, la Chine accélèrera le renforcement de sa force scientifique axée sur les laboratoires nationaux.

L'accent est mis sur la construction de laboratoires nationaux dans des domaines innovants majeurs, tels que l'information quantique, le photon et la micro-nanoélectronique, les communications en réseau, l'intelligence artificielle, la biomédecine et l'énergie moderne. Il faut cibler des domaines d'avant-garde, tels que l'intelligence artificielle, l'information quantique, les circuits intégrés, les sciences de la vie, les sciences du cerveau, la bioreproduction, l'aérospatial, l'océan profond et la Terre profonde.

À cet égard, un certain nombre de grands projets scientifiques stratégiques nationaux à la pointe de la technologie seront mis en œuvre. Le remplacement des anciens moteurs de développement par les nouveaux favorisera le développement des industries de haute technologie et des industries stratégiques émergentes, telle est la source importante de la croissance économique chinoise.

journalistes au Quotidien du Peuple