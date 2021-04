Afrique Centrale: Le chef du HCR appelle la communauté internationale à soutenir la RDC

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé vendredi la communauté internationale à intensifier le soutien et la solidarité envers la République démocratique du Congo (RDC), où se trouve l'une des plus importantes populations de déplacés internes en Afrique. La RDC est par ailleurs l'hôte généreux de plus d'un demi-million de réfugiés qui ont fui d'autres pays de la région en proie au conflit.

Durant sa visite de trois jours dans ce pays d'Afrique centrale, le Haut-Commissaire s'est rendu au nord de la RDC dans la région frontalière avec la République centrafricaine (RCA), où plus de 50 000 réfugiés sont arrivés durant les quatre derniers mois, suite aux violences post-électorales en RCA. Lors de ses entretiens avec des réfugiés dans cette zone reculée, Filippo Grandi a entendu des témoignages de violences brutales et de pertes d'êtres chers.

Le patron du HCR a également salué le rôle crucial des communautés congolaises, situées non loin de la frontière, qui accueillent des personnes ayant fui les groupes armés en RCA.

« Dans cette zone isolée où l'impraticabilité des routes entrave l'acheminement du matériel humanitaire, les membres des communautés locales fournissent une aide vitale aux réfugiés en partageant leurs modestes abris et leurs faibles quantités de vivres », a déclaré Filippo Grandi.

« Nous avons besoin d'un engagement et d'une solidarité accrus envers la RDC et les membres des communautés locales qui accueillent généreusement des réfugiés et les hébergent chez eux, malgré leurs ressources très limitées », a-t-il ajouté.

Alors que la situation de sécurité demeure instable, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, travaille à relocaliser les réfugiés dans des lieux plus sûrs et éloignés de la frontière.

Filippo Grandi a félicité les communautés locales à proximité des nouveaux sites, qui ont offert des terres aux réfugiés nouvellement arrivés et accueilli les enfants dans leurs écoles. « Les réfugiés peuvent semer et cultiver au même titre que les membres de la communauté d'accueil, devenir autonomes, et accéder aux services de santé et aux écoles locales. C'est un très bon exemple d'inclusion. »

Rencontre avec Félix Tshisekedi

Filippo Grandi a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Tous deux ont discuté des défis posés par le déplacement forcé qui affecte la RDC - les 5,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, les réfugiés en RDC qui sont originaires de pays de la région et les Congolais partis à l'étranger en quête d'asile.

Ils ont convenu que la protection des civils devait être renforcée dans les zones affectées par le conflit en RDC, notamment dans les provinces orientales, et que les initiatives en matière de développement devaient être ciblées de façon plus stratégique, afin d'accroître la durabilité et la viabilité des solutions aux déplacements forcés, en particulier les retours librement consentis. Ces questions ont également été discutées avec le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement.

Le Haut-Commissaire devait se rendre ce vendredi à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour rencontrer des personnes déplacées par les violences en cours au nord-est du pays.

La réponse humanitaire en RDC est affectée par un sous-financement sévère. L'appel de fonds lancé par le HCR pour 2021, d'un montant de 204,8 millions de dollars, n'est financé qu'à hauteur de 16%.