Algérie: Décès de l'ancien ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa - Djerad présente ses condoléances

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa décédé, vendredi matin, à l'âge de 72 ans, mettant en exergue son parcours "diversifié et riche" qui concilie activité académique et action sur le terrain.

"J'ai appris, le cœur plein d'humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès du Professeur Abderrahmane Benkhalfa, que Dieu ait son âme, rappelé à Dieu en ce mois sacré du ramadhan, mois de la piété et du pardon, après un parcours diversifié et riche durant lequel il a concilié activité académique et action sur le terrain", a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.

"Nous perdons l'un des experts et des compétences nationales du secteur des Finances qui a occupé plusieurs postes, dont celui de ministre des Finances, secrétaire général de l'Union des banques maghrébines (UBM) et en dernier celui d'envoyé spécial de l'Union africaine (UA)", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

"En cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du défunt, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de Monsieur le Secrétaire général, de tous les cadres et fonctionnaires du ministère des Finances, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve", a écrit le ministre dans son message de condoléances.