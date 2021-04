Maroc: Abdelwahab Rafiki... Le long chemin entre errance salafiste et lumière

Fès — Avant l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, dont les prises de positions sont scrutées, l'avis consulté, sa vie n'a pas manqué de reliefs. Il est parmi ceux que l'expérience carcérale a contribué à mettre sur le chemin de la recherche de la vérité, de la remise en cause de la structure de pensée. La défense d'un Islam des lumières, d'une croyance de conviction, est venue supplanter chez lui une errance sombre dans un esprit salafiste, qui laisse peu de place à la raison.

Si Abdelwahab Rafiki est aujourd'hui un homme écouté, c'est que sa démarche de destruction des fondements de l'extrémisme religieux, ses opinions tranchées sur la religiosité, la démocratie ou la laïcité arrivent à convaincre, ou du moins créent un débat.

Remettre de l'ordre dans ses idées, en dépoussiérant certaines et se débarrassant d'autres, ne s'est pourtant pas opéré sans peine. "C'est un travail qui m'a demandé des années entières de lectures, de recherches et d'autocritique", le répète-t-il assez souvent.

Ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir brisé la bulle dans laquelle il s'était retrouvé enfermé, de s'être ouvert sur l'autre, sur un logiciel de raisonnement bien différent. Celui qui a été longtemps considéré comme l'un des Chioukhs notoires de la Salafya raconte avoir puisé au tréfonds de son courage, pour franchir le pas, s'agrippant aux vertus de la critique et de la raison, en adoptant à la fois une approche religieuse et intellectuelle, en "osant" faire le tri dans le patrimoine religieux islamique.

"Chercheur de vérité que je suis, engagé dans une analyse et un questionnement permanents, et grâce à des facteurs personnels et environnementaux, j'ai pu développer une vision de la vie et de la pratique religieuse avec des horizons plus larges et plus tolérants", explique-t-il à la MAP.

Le chemin qu'il a dû traverser est caillouteux, certes, mais il l'a mené à la délivrance, à la renaissance.

Son premier cri, Abdelwahab l'a poussé un jour de 1974 à Casablanca. Sa mère travaillait à la RAM. Son père, cadre de la santé, était convaincu des idées du wahhabisme. C'est dans ce climat, dans les années 1980, marquées par une religiosité très présente, qu'il a ouvert les yeux sur la religion. "J'ai eu une enfance exigeante dans un environnement salafiste strict", dit-il.

A l'âge de 16 ans, Abdelwahab prend la direction de l'Afghanistan pour rejoindre son père, Ahmed, parti, dit-il, "aider les moudjahidines avec son savoir d'infirmier". Trois mois passés sur place, il est finalement rentré au Maroc. Un baccalauréat scientifique en poche en 1993, il est orienté par son entourage vers des études universitaires de physique-chimie, avant de partir en Arabie Saoudite pour approfondir son savoir religieux et suivre des études de Charia à l'université islamique à Médine. Des années où il sera témoin de déchirements idéologistes entre courants salafistes. Il ne tardera pas à rentrer au pays dès l'obtention de sa licence, en 1998.

Après une première installation à Casablanca, Abdelwahab, désormais connu par Abou Hafs - après la naissance de son premier enfant- jettera son dévolu sur la ville de Fès fin 2000 pour y suivre un master. Et c'est là où il commencera réellement à faire parler de lui. Donnant des leçons dans une Maison du Coran au quartier populaire de Bensouda, Rafiki attire du monde, dont des adeptes du courant jihadiste. "Ce qui était étranger à mes principes", insiste-t-il encore aujourd'hui.

En mai 2002, il est arrêté à cause d'un prêche où il s'attaque virulemment aux régimes arabes. Il écopera de six mois de réclusion. En mars 2003, deux mois avant les attentats du 16 mai à Casablanca, il est de nouveau arrêté. En septembre de la même année, Abou Hafs est condamné à une peine de 30 ans de prison.

Dans sa cellule, il opère "un grand ménage intellectuel et religieux", une recherche sur ses convictions doctrinales. Il commence à s'éloigner des Chioukhs de la Salafya, à réactiver son sens critique et à s'ouvrir sur d'autres disciplines. Un effort couronné par une licence en Droit public et un DEUG en sociologie.

"L'expérience carcérale a été pour moi l'occasion d'isolement, de concentration et de réflexion profonde sur différents aspects. Des années au cours desquelles j'ai pu susciter de profondes révisions intellectuelles qui m'ont poussé par la suite à me battre contre toutes sortes d'extrémisme", raconte-t-il.

En 2009, il lance l'appel "Ansifouna" (Rendez-nous justice). Il y expose ses Mourajaâtes (remises en cause), invoquant, entre autres, le rejet de la violence, du Takfir et des actions militaires dans les pays musulmans et non musulmans.

L'heure de la délivrance sonnera un jour de février 2012. Il sera libéré, avec Chioukhs Kettani et Haddouchi, suite à une grâce royale.

Celui qui tient un discours peu commun pour un salafiste va décider un moment d'embrasser le travail politique, en intégrant le parti de la renaissance et de la vertu, avant de se porter candidat en 2016 avec l'Istiqlal.

Mais c'est surtout sur le champ de la réflexion et des idées qu'il va se démarquer. Sobre dans l'expression, très actif sur les réseaux sociaux, Rafiki plaide pour la sortie de la croyance héritée, la libération de la religion du joug de la politique, la liberté du choix des idées et des convictions et l'adoption d'une approche religieuse et intellectuelle pour s'attaquer à l'idéologie de la mouvance jihadiste et pour l'impératif d'une révolution de l'intérieur du texte religieux.

Pour lui, la lutte contre la pensée obscurantiste n'est pas moins qu'une bataille vicieuse et continue qui nécessite un effort conjoint entre les différentes composantes de l'État et de la société.

"Nous ne pouvons éliminer ces idées destructrices sans cultiver les valeurs de coexistence, de pluralisme et de diversité dans les programmes éducatifs, sans produire un contre-discours en utilisant les nouveaux médias et sans oublier le rôle important des productions culturelles et artistiques qui combattent ce discours ténébreux", suggère-t-il.

Le chercheur en pensée islamique, engagé dans la diffusion de l'Islam modéré et tolérant et dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, comme il se définit lui-même, veut mettre son vécu à profit pour contribuer au changement parmi les jeunes de certaines idées obscurantistes. "Les jeunes sont le cœur de la société et l'espoir de demain, nous avons tous le devoir de les sauver des idées obscurantistes et de les aider à éviter les pièges de l'extrémisme", soutient-il.