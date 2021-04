Congo-Kinshasa: Ça passe ou ça casse !

Archicomble, l'hémicycle du Palais du Peuple sera en ébullition aujourd'hui sauf changement. Moment historique marqué par l'audition du Programme d'actions et l'investiture de l'équipe gouvernementale dite des «Warriors» que conduit Jean Michel Sama Lukonde Kyenge.

Membres de familles, militants de partis politiques, collaborateurs de nouveaux membres du gouvernement vont prendre d'assaut le siège du Parlement congolais dès les premières heures de la matinée. De leur côté, les Députés pétitionnaires, frondeurs ou révolutionnaires, vont-ils mettre à exécution leur projet de blocage de cette investiture ? C'est la question lancinante que se pose une frange importante de l'opinion à quelques heures de ce moment de vérité.

Plus rationnels, d'autres élus du peuple s'imprègnent de ce Programme d'actions de 64 pages en vue d'engager le débat en temps opportun. Que contient ce document déposé auprès de Christophe Mboso, Speaker de la Chambre Basse du Parlement ?

Sama Lukonde et son équipe s'assignent comme mission : construire un Etat fort, prospère et solidaire. «Basé sur une approche réaliste et optimiste, il [Programme d'actions] reprend 343 actions, sélectionnées en fonction de leur impact et de leur visibilité, parmi lesquelles certaines sont jugées prioritaires et emblématiques.» Cependant, le Gouvernement est conscient qu'aucun effort de développement n'est possible dans un environnement gangrené par la corruption et marqué par la commission, à grande échelle, des crimes économiques.

Toute cette litanie des bonnes intentions (les 343 actions) est tributaire du comportement des élus du peuple, les fameux «révolutionnaires», qui ont adressé leur cahier des charges, ou mieux, leur mémorandum au Président de la République par l'entremise du Speaker de l'Assemblée Nationale. En tout cas, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot.

L'autre voix que beaucoup attendent, c'est celle de l'Opposition républicaine incarnée désormais par les sociétaires du FCC pro-Joseph Kabila. Après avoir été aux affaires pendant près de 18 ans, ils vont sans nul doute capitaliser cette riche expérience dans la gestion de la res publica. Cette cérémonie d'investiture du Gouvernement Sama Lukonde peut réserver encore d'autres surprises d'autant plus que la majorité parlementaire est de plus en plus instable. Certains parlent du saupoudrage des billets de banque pour calmer la tempête, ou mieux, la colère de certains élus. Investiture ou dissolution ? Ça passe ou ça casse !