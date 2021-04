Congo-Kinshasa: Ce 24 avril à Abidjan - Marie-Laure Yaone chapeaute l'organisation du 5ème anniversaire de la mort de Papa Wemba

Il était et il restera toujours égal à lui-même et surtout parmi nous à cause de ses œuvres rocambolesques. Grand Artiste devant Dieu et les hommes, unique pour toutes les générations, Papa Wemba totalise 5 ans dans l'au-delà depuis qu'il est décédé en Côte d'Ivoire. "Papa Wemba Forever" est le concept choisi pour commémorer avec faste et plein de souvenirs le 5ème anniversaire de la triste disparition du Roi de la rumba congolaise qui est tombé arme à la main dans la nuit du 24 avril 2016 sur scène du FEMUA, à Abidjan.

Devoir de mémoire oblige, un comité d'organisation chapeauté par Marie -Laure Yaone a été mis sur pied sur place dans la capitale Ivoirienne pour piloter cette célébration qui sera marquée par plusieurs activités en mémoire de l'icône de la musique et référence de la jeunesse africaine.

Dans le village légendaire d'Anoumabo, les notables et les autorités coutumières de la Chefferie soutiennent l'organisation de la 5ème cérémonie d'hommage au chanteur congolais. Les ancêtres Ivoiriens ont donné surtout leur bénédiction pour la réussite de cet évènement.

Résidente à Abidjan, la Managere Afrique attitrée du patron-leader de Viva-la-Musica jusqu'à sa mort, Marie Laure Yaone a révélé dans une correspondance adressée au journal La Prospérité, tout un programme détaillé des activités retenus, à cette occasion qui auront lieu ce samedi 24 avril 2021, à la place PAPA WEMBA d'Anoumabo où l'artiste est décédé.

Pour elle, l'objectif de cette commémoration est de perpétuer le nom de cet artiste au talent innombrable auprès de ses fans de Côte d'Ivoire, en particulier, et du monde, en général, par l'organisation de différentes manifestations autour du cinquième anniversaire de son décès.

Activités prévues le 24 avril 2021 à Anoumabo

10 heures à 11 heures 30' : Match de Maracaña. Participants : Equipe des Léopards d'Abidjan (communauté congolaise d'Abidjan) contre les membres de l'AARCI (Amicale des amis de la rumba en Côte d'Ivoire) - Equipe des sapeurs contre les jeunes d'Anoumabo

12 heures 00 à 13 heures 00' : Messe de suffrage à la paroisse Saint Pierre d'Anoumabo

13 heures à 16 heures : Partage d'un repas et rafraichissement avec les jeunes d'Anoumabo (les différentes équipes et invités ainsi que le comité d'organisation). Activités avec les jeunes d'Anoumabo : Chants, danses et sape

16 heures : Hommage officiel et artistique

-Mot de circonstance du Maire de Marcory

-Mot de circonstance de Son Excellence Madame l'Ambassadrice de la RDC en Côte d'Ivoire

-Mot de circonstance du Commissaire Général du FEMUA

-Mot de circonstance de l'Honorable Zacharie BABABASWE, chef de la délégation de Kinshasa

-Mot de circonstance du Cardinal Ekumany, représentant de PAPA WEMBA et VIVA LA MUSICA en Côte d'Ivoire

-Dépôt de gerbes de fleurs

-Hommage artistique (interprétation des chansons de Papa Wemba)

-LAETITIA LOKUA

-Bodrick MUNYANGA

-ALI ASGAR

-NASH

-Parade des sapeurs

-WASSALA PETIT MANGOBO

-JOSE LENGA

-CESAR UOMO

-JB MITSIONO

-INGENIEUR DOUGLAS

Signalons qu'à Kinshasa, une messe d'action de suffrage est prévue également le même samedi 24 à 15 h à l'église Saint Joseph à Matonge. Bien avant, la famille biologique sous l'impulsion de la veuve Marie Rose Shungu Amazone, ainsi que les enfants et les proches, vont se rendre à la Nécropole Entre Terre et Ciel, pour s'incliner et déposer les gerbes de fleurs à la tombe de l'illustre disparu. Papa Wemba Forever !