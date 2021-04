Sénégal: Phase retour Ligue 2 - La Linguère va faire un travail de fond d'une semaine (entraîneur)

Dakar — La Linguère de Saint-Louis, leader de la ligue 2, va faire un travail de fond d'une semaine en perspective de la phase retour, a indiqué son entraîneur Magib Diagne.

"Quatre semaines de trêve auraient été l'idéal, mais nous allons nous adapter en faisant une très bonne semaine de travail qui sera ponctuée par une rencontre amicale", a déclaré à l'APS, l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis.

Le leader de la Ligue 2 qui devrait faire appel à des renforts doit être prêt dès le premier match retour devant être programmé le week-end du 1er au 2 mai, a dit le technicien de l'équipe fanion du nord du Sénégal soulignant que la prochaine rencontre se jouera à domicile.

"Nous devons faire un bon résultat pour garder la distance avec nos poursuivants en tête du championnat", a-t-il relevé.

En cette période de Ramadan, Magib Diagne et son staff seront obligés de faire attention à la diététique.

"Plus que d'habitude, nous serons attendus d'où la nécessité de mettre tous les atouts de notre côté et cela passe par une attention accrue la récupération et la diététique", a expliqué le technicien.

A la fin de la phase aller, la Linguère compte 28 points au compteur, soit 04de plus que le deuxième, Guédiawaye FC (24 points) et 07 sur le 3-ème US Ouakam.

A la fin de la saison, les deux premiers de la ligue 2 seront promus dans l'élite.