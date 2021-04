Mauritanie: Démarrage des opérations de distribution gratuite de denrées alimentaires

Nouakchott — Le commissaire à la Sécurité alimentaire, M. Hbibi Ould Ham, a supervisé jeudi, dans la moughataa de Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott-nord, le lancement des opérations de distribution gratuite de denrées alimentaires que supervise le commissariat à la sécurité alimentaire.

Cette distribution s'inscrit dans le cadre de plus vastes opérations de même type sur l'ensemble du territoire national et qui bénéficieront à 210 000 familles nécessiteuses sélectionnées sur la base des critères d'éligibilité au registre social des familles.

Le processus de distribution se caractérise par une nouvelle approche pour faciliter l'accès des bénéficiaires à leur dotation alimentaire gratuite, dans la mesure où il s'appui sur le réseau des magasins Amal. Cela permet à chaque bénéficiaire de retirer son quota du magasin le plus proche de son domicile, en fonction des coordonnées de localisation du bénéficiaire et en utilisant le système de positionnement global. Un panier alimentaire se compose de riz, d'huile de table, de lait, de sucre et de dattes. La mise en œuvre de cette opération coûtera près de 2 milliards 400 millions d'ouguiyas anciennes, mobilisées sur les ressources financières de l'Etat et la contribution de certains de ses partenaires.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commissaire à la Sécurité alimentaire a souligné que ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un système intégré et coordonné entre les secteurs gouvernementaux visant à améliorer les conditions de vie des citoyens dans ce contexte particulier. Il a, aussi, indiqué, à cet égard, que les magasins d'Amal sont approvisionnés en denrées alimentaires à prix réduit au profit des groupes à revenus limités. M. Hbibi Ould Ham a, par la suite, précisé que 25 nouveaux centres de vente ont été ouverts pour répondre aux besoins des ménages cibles sur tout le territoire national, et ce durant tout le mois béni du Ramadan.

Il a ajouté que les interventions du commissariat sont diverses et se concentrent sur trois composantes de base: l'aide d'urgence, le financement de petits projets de développement et la nutrition communautaire comme moyen d'augmenter les niveaux de sécurité alimentaire dans les zones de vulnérabilité et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Le commissaire a déclaré qu'en plus des paniers alimentaires gratuits, le commissariat se prépare à financer un ensemble de projets générateurs de revenus dans un certain nombre de communautés rurales; projets qui porteront notamment sur la construction de réseaux d'eau, le maraichage et la clôture des périmètres agricoles.

De son côté, le maire de la municipalité de Toujounine, M. Mohamed Lemine Ould Chouaïb, s'est dit réjoui du lancement de cette opération ciblant les familles les plus nécessiteuses. Il a appelé à l'élargir pour inclure davantage de personnes dans le besoin et augmenter les quotas alimentaires par famille.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, du commissaire aux Droits de l'Homme, à l'Action humanitaire et aux Relations avec la Société civile, du délégué général à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l'Exclusion, « Taazour », du wali de Nouakchott-nord, de l'ambassadeur du Japon accrédité en Mauritanie, du représentant du PAM et de plusieurs cadres du commissariat à la Sécurité alimentaire.