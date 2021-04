Mauritanie: AMADE, une association résolument engagée dans la lutte pour le développement et l'éducation

Dans ses efforts incessants de contribution au développement, cette ONG dénommée AMADE : Association Mauritanienne pour le développement et l'éducation; capitalise des années d'expérience dans le domaine de l'éducation, du développement et des droits humains.

Créée en octobre 2003, elle est basée à El Mina et a une antenne à M'bout (Grogol). Elle vient de frapper fort une fois de plus, en organisant une série de caravanes et de sessions de formations dans le cadre du projet intitulé : «Inclusion des couches sociales marginalisées dans les politiques de lutte contre la radicalisation et pour la promotion d'estime de soi en milieu périurbain». Ce projet a été financé par l'Union Européenne à travers Corim.

L'association a travaillé dans le cadre de ce projet, essentiellement avec deux associations de jeunes et deux coopératives féminines très dynamiques qui sont les bénéficiaires directes dans les zones cibles à savoir El Mina -Arafat-Toujounine.

Ces moughataa ont été ciblées, d'abord du fait de leur forte densité démographique 421696 habitants (RGPH 2013) + de 60% des jeunes et ensuite, on est confronté à la recrudescence de la violence, doublé de la délinquance, en plus d'une radicalisation qui se développe de plus en plus.

Ce projet est d'une durée de quatre mois octobre 2020 et février2021 et il vise à promouvoir la lutte contre la radicalisation des jeunes, le renforcement de la cohésion sociale et de l'estime de soi, du respect de l'autre, et du vivre ensemble de ces jeunes et des ménages issus des quartiers périphériques défavorisés.

A ce titre, l'ONG AMADE a conçu des activités qui comprennent deux volets :

L'organisation de 3 ateliers de formation et la mise en sur pied de 3 caravanes de sensibilisation qui ont eu lieu dans les trois Moughata citées plus et ce entre la période du 16 octobre au 2 pour les ateliers de formation ; concernant les caravanes ,elles ont eu lieu le 16,le 23 et le 25février dans le centre Daddah pour l'activité de El Mina, pour le reste dans les maisons des jeunes respectives de Arafat et de Toujounine.

La première session formation s'est déroulée du 17 au 18 février au centre Mokhtar ould Daddah les bénéficiaires sont une association de jeunes dénommée AJD et basée, et la coopérative mivtah el Khair tous basés à ElMina.

Le deuxième atelier s'est déroulé à Arafat du 27 au 28 octobre au siege de l'association pellital a Arafat, des membres de la coopérative virdows et des éléments de pellital ont participé à la formation, un élément de la commune inspecteur de la jeunesse et le représentant du Masef ont également participé à l'atelier.

Du 1er au 2 février s'est déroulé à la maison des jeunes de Toujounine, le troisième atelier sur le même thème toujours à savoir la cohésion sociale et la prévention contre la radicalisation.

Les caravanes de sensibilisation, se sont ont déroulées respectivement le 16 au centre Mokhtar ould daddah d'El mina, le23 février à la maison des jeunes de Arafat,et le et le 25 février à la maison des jeunes de Toujounine.

Durant ces caravanes, la mobilisation des bénéficiaires du projet, des autorités des présidentes de réseaux et d'associations ont démontré ainsi leur engagement à combattre la radicalisation, les idées racistes, les discours haineux sous toutes ses formes et surtout en faisant promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers l'information et la communication.

Au cours de la clôture du projet qui s'est déroulé le 3 mars à 9h au centre Daddah, la présidente de l'association AMADE a une fois de plus renouvelé sa gratitude et ses remerciements à l'encontre de leur bailleur de fonds, enl'occurrence l'Union Européenne à travers elle Corim qui ont permis le financement et la concrétisation de dites activités hautement bénéfiques à ces associations de jeunes qui ont apporté une valeur ajoutée à ce projet par l'engouement manifesté au cours de des formations et le dynamisme lors des caravanes de sensibilisation et qu'elle remercie également sans oublier les autorités locales pour leur disponibilité, la représentante du Gret, les responsables du ministère des affaires sociales de la famille et de l'enfance, les responsables du ministère de la jeunesse et du sport, du talentueux comédien Big Baba et enfin des différents présidents d'associations et de réseaux venus rehausser par leur présence cette cérémonie de fin de projet.