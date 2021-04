Afrique: Africa Wealth Report 2021 - Maurice en tête du classement en termes de richesse par habitant

Maurice est le pays le plus riche d'Afrique en termes de richesse par habitant. C'est ce que révèlent les analyses, au 31 décembre 2020, de la 4e édition de l'AfricaWealth Report. Le rapport de référence pour le marché du luxe en Afrique a été publié, hier, par AfrAsia Bank, en collaboration avec la firme NewWorldWealth basée en Afrique du Sud.

Notre île compte quelque 4 400 millionnaires. Un point démontrant, selon Marc-Alexandre Masnin, directeur des investissements à AfrAsia Bank, leur confiance dans la juridiction. Expliquant que «la sécurité et le niveau de vie élevé sont les principales raisons pour lesquelles les riches investisseurs choisissent de s'installer à Maurice». Sans oublier que le régime fiscal est attrayant.

Le nombre total de richesses individuelles détenues en Afrique s'élève à environ 2 milliards de dollars. Les cinq pays les plus riches - l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya - représentent tous plus de 50 % de la richesse totale de la région. Plus précisément, l'Afrique du Sud compte deux fois plus de millionnaires et l'Égypte possède le plus de milliardaires du continent.

Évidemment, en raison des réductions de salaires, des pertes d'emplois et de la fermeture des entreprises, l'augmentation de l'endettement des ménages et l'affaiblissement du marché de l'immobilier résidentiel dû au Covid-19, la richesse privée et le nombre de personnes fortunées en Afrique ont connu une baisse d'environ 9 % l'an dernier.

Néanmoins, le rapport soutient que les richesses individuelles détenues en Afrique devraient augmenter de 30 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars d'ici 2030. Cela est dû à une progression d'une partie des milliardaires et des multimillionnaires dans des pays comme l'Éthiopie, Maurice, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda, où la croissance est rapide.

Afin que notre île reste attractive, les autorités devraient veiller à ce que l'image de Maurice soit irréprochable en termes de sécurité et d'avantages fiscaux.