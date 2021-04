Congo-Kinshasa: HCR - Fillippo Grandi réitère la mission d'appui aux autorités congolaises

Ce jeudi 22 avril 2021 à l'Hôtel du Gouvernement, le Premier Ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a accordé une audience à Fillippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, et toute sa suite venue l'accompagner.

Dans cette deuxième entrevue avec les autorités congolaises depuis qu'il effectue des missions de service en RDC, Fillipo Grandi a réitéré le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies à appuyer les efforts du gouvernement congolais, et ce, principalement dans ses questions humanitaires qui regroupent, d'une part, les ressortissants congolais en déplacement vers d'autres pays et ceux d'autres pays sur son territoire. Au passage, dans son mot de circonstance prononcé devant la presse congolaise, Fillippo Grandi a salué le sens d'engagement et de responsabilité des dirigeants du pays quant à la prise en charge des réfugiés centrafricains sur ses terres, ces derniers fuyant les hostilités macabres dans leur pays d'origine.

Dans ses propos, Fillippo Grandi a reconnu les immenses défis humanitaires auxquels est confronté le pays de Lumumba et cette entrevue avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Chef du Gouvernement sortant, a permis de passer en revue cette situation humanitaire afin de trouver des pistes de solutions pour résoudre certaines questions liées aux réfugiés en collaboration avec les pays voisins concernés.

Pour sa part, la collaboration existante depuis 1975, année à laquelle le Haut Commissariat des Réfugiés s'installa dans le pays, entre cette instance internationale et la République Démocratique du Congo doit être intensifiée. «J'ai assuré le Premier Ministre que le Haut-commissariat des Réfugiés va continuer dans son action d'appui aux autorités congolaises pour gérer les aspects humanitaires de ces questions notamment, avec le reste du système des Nations Unies», a-t-il lâché.

Prenant en compte la nomination et l'imminente investiture au Parlement de l'actuel Gouvernement dit des "Warriors", composée de 56 membres et à sa tête le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés s'est dit satisfait quant à la réceptivité de son hôte à transmettre les résolutions prises ce jour à son successeur, dans l'objectif de poursuivre dans cet élan positif qui préoccupe plus d'un. Toutefois, il a conclu en appelant la communauté internationale à décaisser des fonds nécessaires devant servir des ressources humanitaires liées au développement pour aider la RD. Congo dans cette lourde tâche qu'est la sienne.